Pierwsza miłość. Nowy facet w życiu Kingi. Prześpi się z nim przed rozwodem, ale nie przewidzi jednego 

Nowy rozdział w życiu Kingi w kolejnym sezonie "Pierwszej miłości". Nie zostanie sama

Kinga ma za sobą bardzo trudny czas. Jej małżeństwo z Jankiem od dawna pogrążone jest w kryzysie, a rozwód wisi w powietrzu. Sytuację dodatkowo skomplikują wydarzenia związane z Lilką (Sylwia Sokołowska), która przez długi czas skutecznie ukrywała przed Jankiem prawdę dotyczącą Poli, a wokół tego tematu pojawi się niemałe zamieszanie.

Zanim jednak Kinga rozpocznie zupełnie nowy etap życia, razem z Marysią (Aneta Zając) wyjedzie do leśnego hotelu. Kobiety będą chciały odpocząć od problemów i nabrać dystansu do tego, co dzieje się w ich życiu. Na miejscu Kinga zwróci uwagę Arka. Przystojny recepcjonista szybko zacznie z nią flirtować, a kobieta nie pozostanie obojętna na jego zainteresowanie. Arek zaproponuje jej także prywatną wyprawę w głąb lasu. Dla Kingi będzie to szansa na oderwanie się od codzienności i choć przez chwilę zapomnienie o problemach z Jankiem.

Między Kingą i Arkiem wydarzy się coś więcej

Znajomość z recepcjonistą nie zakończy się na niewinnym flircie. Kinga da się ponieść emocjom i spędzi z Arkiem namiętną noc. Wszystko wydarzy się w momencie, gdy jej małżeństwo z Jankiem będzie już właściwie na finiszu. Kinga będzie więc coraz bardziej zdecydowana, by zostawić przeszłość za sobą i rozpocząć nowe życie. Nie będzie jeszcze wiedziała, że w tym samym czasie sytuacja Janka zmieni się diametralnie. Sam Arek także jest tajemniczą postacią, która nie od razu odkryje wszystkie karty.

Kinga nie będzie świadoma dramatu Janka?

Janek w końcu pozna wyniki testu DNA dotyczącego Poli. Badanie potwierdzi, że dziewczynka nie jest jego biologiczną córką. Oznacza to, że wszystkie wydarzenia z ostatnich miesięcy i jego relacja z Lilką były oparte na kłamstwie. Odkrycie prawdy będzie dla Janka ogromnym ciosem. Zraniony i wściekły na Lilkę zdecyduje się od niej odciąć. Wtedy pojawi się jeszcze jedna kwestia, bo Kinga i Janek nadal będą małżeństwem, choć przed nimi będzie rozprawa rozwodowa. Janek ruszy więc do Kingi z ważnym wyznaniem. Nie wiadomo, czy jego szczerość wystarczy, by zmienić decyzję żony. Tym bardziej że w życiu Kingi pojawi się już ktoś nowy.

Czy noc spędzona z Arkiem będzie początkiem nowej miłości Kingi? A może prawda o Lilce sprawi, że Janek dostanie jeszcze jedną szansę na odzyskanie żony? To okaże się już niebawem.