Na sygnale. Wielki zlot fanów lada moment! Wiadomo gdzie i kiedy gwiazdy serialu znów spotkają się z widzami

VI Zlot Fanów „Na sygnale” już 30 sierpnia

Organizatorzy ogłosili już szczegóły tegorocznego spotkania. VI Zlot Fanów „Na sygnale” odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku. Miejscem wydarzenia będzie teren Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

Wejście na teren zlotu zaplanowano od strony ul. Samochodowej. Uczestnicy będą mogli pojawiać się już od godziny 8:30. Oficjalna część wydarzenia rozpocznie się natomiast o godz. 10:00 i potrwa do godz. 13:00.

Dla fanów będzie to wyjątkowa okazja, aby spotkać aktorów znanych z ekranów telewizorów i zobaczyć ich w zupełnie innej sytuacji niż podczas pracy na planie.

Fani nie czekali długo z rejestracją

Na tegoroczny zlot przygotowano 800 wejściówek, które rozeszły się w zaledwie jeden dzień! Rejestracja została już zamknięta, a obecnie nie ma możliwości odebrania zaproszenia. Tak ogromne zainteresowanie pokazuje, jak wielką popularnością wciąż cieszy się „Na sygnale” i jak silną społeczność stworzyli wokół serialu jego fani. Ci, którym udało się zarejestrować, mogą już szykować się na spotkanie z gwiazdami produkcji.

Gwiazdy serialu spotkają się z widzami

Zlot będzie okazją nie tylko do zobaczenia aktorów na żywo, ale także do bezpośredniego kontaktu z nimi. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o fanach.

Uczestnicy będą mogli porozmawiać z gwiazdami „Na sygnale”, lepiej poznać ich pracę i dowiedzieć się więcej o produkcji. Ważnym elementem spotkania będzie również możliwość poczucia atmosfery, która na co dzień towarzyszy ekipie serialu.

Nie chodzi więc wyłącznie o klasyczne spotkanie z aktorami. Organizatorzy chcą przybliżyć fanom świat „Na sygnale” i pozwolić im choć trochę zajrzeć za kulisy produkcji.

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