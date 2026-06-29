Na sygnale. Nowy wreszcie odnaleziony w nowym sezonie! Nie będzie już taki sam - ZDJĘCIA

Zaginiony Nowy odnajdzie się w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

Gdzie jest Nowy? To pytanie najczęściej zadawali sobie fani "Na sygnale" w obecnym sezonie. Tym bardziej, że w 873 odcinku Gabryś niespodziewanie zniknął po kolejnym odrzuceniu przez Britney (Paulina Zwierz) i zapoznaniu nowych znajomych, a jego najbliżsi z matką Olgą (Amelia Radecka) i przyjacielem Piotrkiem (Dariusz Wieteska) na czele, jak i koledzy z bazy, wspierani przez policję, w ty,m przede wszystkim przez samą inspektor Urszulę Krzaklewską (Małgorzata Tuszyńska) nie byli w stanie go odnaleźć.

Jednak już wiadomo, że w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Nowy wreszcie się odnajdzie! Kamil Wodka pojawił się na planie, gdzie kręcone są właśnie nowe odcinki, które widzowie zobaczą po przerwie wakacyjnej. Tyle tylko, że już nie będzie taki sam!

Tak zmieni się Gabryś w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

Na oficjalnym profilu "Na sygnale" na Instagramie pojawiło się nagranie, udostępnione z profilu nasygnale.fani, na którym aktorzy składali fanom życzenia z okazji wakacji. Wśród składających nie zabrakło także Kamila Wodki, a więc uwielbianego Nowego, który w końcu pojawił się na planie uwielbianego serialu, ale już w zupełnie innym wydaniu!

Na filmiku widać Nowego z wąsem, w którym do tej pory widzowie "Na sygnale" nie mieli okazji go oglądać. Wszystko przez to, że Gabryś zdążył przyzwyczaić fanów do swojej gładkiej twarzy lub lekkiego, bądź nieco mocniejszego zarostu, a tu nagle pojawi się taka zmiana! Czy będzie ona konsekwencją jego tak długiej nieobecności?

Co wydarzy się w życiu odmienionego Nowaka w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

A może nowego początku, który w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach nastanie w życiu Nowego, skoro się odnajdzie. Czy Gabryś wreszcie zwiąże się z Britney, a fani doczekają się upragnionego Notney? A może wręcz przeciwnie, w końcu na dobre wyleczy się z Julki?

Czy w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Gabryś wreszcie będzie szczęśliwy? A ta zmiana w jego wyglądzie będzie tego początkiem? Odpowiedzi an te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

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