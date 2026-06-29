Na sygnale. Beata ratowniczką w nowym sezonie! Nie będzie już lekarką na SOR-ze? - ZDJĘCIA

Beata przesiądzie się do karetki w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach ekipa ratowników powiększy się o kolejną osobę! Czy będzie to spowodowane zniknięciem Nowego (Kamil Wodka)? A może chęcią zmiany lub nawet degradacją, bo w tym przypadku będzie chodzić o Beatę, którą do tej pory widzowie mogli oglądać jako lekarkę, a nawet szefową na SOR-ze.

A teraz w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej, jak ogłosiła sama Justyna Sieniawska na swoim Instagramie, Górska przesiądzie się do karetki, gdzie będzie występować jako zwykła ratowniczka medyczna u boku Piotrka. Ale wcale nie będzie zrozpaczona z powodu takiego stanu rzeczy. A wręcz przeciwnie!

- Kochani….. stało się….. od nowego sezonu czyli od września Beatka, czyli dr Górska dołączy do naszych „pomarańczek „🧡🧡🧡🧡🧡💪💪💪 @dariuszwieteska ORANGE IS A NEW BLUE 🫂#orange #new #nasygnale #justynasieniawska #drgórska - napisała aktorka, po czym jeszcze sama dodała w komentarzu - Powiem Wam ,że jestem meeeeega podekscytowana 🔥🔥🔥czyli jaram się na maksa ❤️❤️❤️.

Górska będzie jeździć z Piotrkiem w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Beata ogromnie ucieszy się z przejścia z SOR-u do karetki, co można wyczytać także we wpisie aktorki, bo już pomarańczowy, a nie niebieski będzie jej kolorem wiodącym. A to oznacza, że Górska zostanie w ratownictwie na dłużej. Tym bardziej, że na kolejnych materiałach z planu widać ją właśnie w tym stroju.

A co więcej dość często także u boku Piotrka, a nie męża Artura, który przecież także będzie jeździł w karetce i to jako lekarz, a więc w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej małżonkowie mogliby przecież jeździć razem. Ale być może tylko teoretycznie, bo każdy wie, jaka to jest mieszanka!

Czemu lekarka i szefowa SOR-u zmieni miejsce pracy w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Co w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach będzie powodem zmiany miejsca pracy u Beaty? Czy Górska zastąpi zaginionego Nowego? I co stanie się z nią, gdy Gabryś jednak się odnajdzie? Czy wówczas dalej będzie jeździć karetką? Czy nie wróci już na SOR?

Kto pod jej nieobecność zostanie nowym lekarzem i szefem oddziału? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy już w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

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