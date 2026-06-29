Na dobre i na złe. Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on dołączył do obsady i zostanie na dłużej w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Nowy laryngolog zostanie w Leśnej Górze w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach widzowie zobaczą więcej akcji z udziałem nowego laryngologa, który po raz pierwszy pojawił się w serialu w 988 odcinku, gdy badał Igę tuż po jej upadku z łóżka po operacji usunięcia tętniaka mózgu. Piotr Dzielny zagrał wówczas epizod u boku Kaczorowskiej i troszczącego się o nią Alesia, ale już wiadomo, że na tym nie skończy!

Piotr Cejnóg pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej, dzięki czemu już wiadomo, że jego lekarz nie zniknie z Leśnej Góry i nie pojawi się tema na moment. Wszystko przez to, że jego wątek się bardziej się rozwinie! W jaki sposób?

Co czeka Piotra Dzielnego w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

Przede wszystkim w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Piotr nie przestanie konsultować pacjentów. I to nie byle jakich, bo po Idze pod jego opiekę trafi także Ninka (Rita Sobocińska), córka Blanki (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz), która zjawi się w szpitalu w Leśnej Górze po uprowadzeniu przez Zuzę (Aurora Lipartowska). Dziewczynka będzie wymagać interwencji lekarskiej i to już nie tylko pediatry Alesia, ale i laryngologa!

Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Dzielny nie będzie tylko konsultował pacjentów, ale także pojawi się i na bloku operacyjnym! I nic dziwnego, bo przecież Beger (Tomasz Ciachorowski) chciał rozwijać szpital w Leśnej Górze, dzięki czemu będą się tam odbywać i laryngologiczne operacje.

Nowy lekarz będzie miał pełne ręce roboty w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

A to oznacza, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach nowy laryngolog na brak nudy nie będzie narzekał. Piotr Dzielny będzie miał pełne ręce roboty i to już na wielu frontach, dzięki czemu pewnym jest, że zostanie w szpitalu w Leśnej Górze na dłużej niż raz, bo jego wątek znacząco się rozwinie.

Zwłaszcza, że szpital już wstanie na nogi i odzyska płynność finansową. I dzięki temu w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej będą mogły spełniać się marzenia Maksa o wielkości Leśnej Góry, zatrudnianiu u siebie najlepszych specjalistów i przeprowadzaniu światowych operacji!

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