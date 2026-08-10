Na planie serialu Na sygnale wielkie święto. Fanom trudno w to uwierzyć - ZDJĘCIA

„Na sygnale” ma już 13 lat

„Na sygnale” zadebiutowało na antenie 12 lutego 2014 roku. Przez kolejne lata serial doczekał się wielu sezonów, a historia ratowników medycznych na dobre zadomowiła się wśród ulubionych produkcji widzów. Choć przez ten czas na planie wiele się zmieniło, część aktorów towarzyszy produkcji niemal od samego początku.

Jednym z nich jest Dariusz Wieteska, który od pierwszego odcinka wciela się w Piotra Strzeleckiego. Na Instagramie pojawił się materiał, w którym aktor opowiedział o wyjątkowej rocznicy. Wieteska zwrócił uwagę na fakt, że podczas jubileuszowego dnia zdjęciowego ponownie pracował z Wojciechem Kulińskim. Okazuje się, że obaj spotkali się na planie również pierwszego dnia realizacji serialu.

Pierwszy klaps na planie serialu „Na sygnale” wybrzmiał 13 lat temu. Dzisiaj mamy rocznicę. (...) Kręcimy dla was nowe sezony i dzisiaj powiem wam, że spędziłem cały dzień zdjęciowy serialu „Na sygnale” z Wojtkiem Kulińskim, z którym widziałem się tutaj też pierwszego dnia zdjęciowego. Wspominaliśmy te lata. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami – powiedział Dariusz Wieteska.

Aktor pokazał przy okazji także pierwszą karetkę, która była wykorzystywana podczas realizacji zdjęć. Dla osób śledzących serial od lat musiał być to wyjątkowo sentymentalny widok.

Fani „Na sygnale” nie wierzą, że minęło tyle czasu

Jubileuszowy materiał szybko wywołał reakcję widzów. W komentarzach pojawiło się mnóstwo wspomnień związanych z pierwszymi odcinkami „Na sygnale”. Wielu fanów przyznało, że trudno im uwierzyć, iż od premiery minęło już 13 lat. Inni podkreślali, że pozostają z serialem od samego początku. Widzowie zapewniali również, że wciąż regularnie śledzą losy bohaterów. Nie zabrakło też osób, które doskonale pamiętają premierowy epizod

Jak ten czas leci / Jestem z wami od początku i kocham was!!! / Woow pamiętam że pierwszy odcinek.. / Najlepszy serial, zróbcie też odcinki w wakacje bo już nie mogę się doczekać

Kto jest w „Na sygnale” od pierwszego odcinka?

Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska i Tomasz Piątkowski (Artur Góra) należą do aktorów, którzy pojawili się w „Na sygnale” już w premierowym odcinku. Ich bohaterowie od lat są ważną częścią historii serialu.

Niedługo po starcie produkcji do stałej obsady dołączyła także Monika Mazur-Chrapusta (Martyna Kubicka), która pojawiła się w serialu w 2014 roku. Rok później widzowie poznali natomiast Annę Reiter, graną przez Leę Oleksiak. Przez lata wokół tej grupy pojawiali się kolejni bohaterowie, a ich historie regularnie dostarczały widzom emocji.

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