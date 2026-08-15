Pierwsza miłość. Rocznica śmierci córki Kingi i Janka zbliży ich przed rozwodem. Tak zacznie się nowy sezon - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-15 21:58

Początek nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość" pod znakiem smutnych wspomnień! Upłynie już rok od śmierci córki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk). Chora Jaśminka zmarła zaraz po porodzie, a tragedia, która spadła na małżonków doprowadziła nie tylko do rozpadu ich małżeństwa, ale także wydarzeń, które będą miały duży wpływ na to, co teraz ich czeka. Rozwód Kingi i Janka w 4237 odcinku "Pierwszej miłości" zejdzie na dalszy plan, kiedy pójdą razem na cmentarz, by przy grobie córki wspominać chwile, kiedy Jaśminka była na świecie. Czy wrócą do siebie?

Czy będzie rozwód Kingi i Janka w "Pierwszej miłości" po wakacjach?

Odcinek 4237 "Pierwszej miłości" zacznie nowy sezon po wakacjach i będzie tylko krótką zapowiedzią tego, jak dramatyczne wydarzenia z ostatnich miesięcy mogą jeszcze bardziej wpływać na życie bohaterów. Kinga i Janek podjęli decyzję o rozwodzie!

Po tym jak Lilka (Sylwia Sokołowska) wrobiła żonę Stańczuka w porwanie ich córki Poli, stało się jasne, że raz utraconego zaufania nie da się odbudować tak łatwo. Nie dość, że przez długi czas Kinga nie wiedziała o dziecku Janka z Lilką, to jeszcze potem musiała pogodzić się z tym, że ukochany ma drugą rodzinę. Intrygi Lilki, która od początku chciała odbić Kindze męża, doprowadziły do tego, że Janek zwątpił w żonę... A najgorsze jest to, że dopiero w nowym sezonie "Pierwszej miłości" Janek dowie się, że poświęcił tak wiele dla dziecka, które nie jest jego. 

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Początek następnego sezonu "Pierwszej miłości" w 4237 odcinku zbiegnie się w czasie z rocznicą śmierci córki Kingi i Janka. Tragedia, która rozegrała się rok temu podczas porodu Kingi, kiedy śmiertelnie chora Jaśminka zmarła zaraz po przyjściu na świat, sprawi, że odżyją bolesne wspomnienia.

Kinga do końca wierzyła w cud, w to, że diagnoza o poważnej wadzie genetycznej się nie potwierdzi i córka urodzi się zdrowa. Śmierć Jaśminki mocno się odbiła na relacjach małżonków, bo kiedy Kinga pogrążyła się w żałobie, Janek spędzał każdą wolą chwilę z Lilką i małą Polą. 

Przed zbliżającym się rozwodem w 4237 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek spędzą razem najsmutniejszy dzień rok po śmierci dziecka, wspominając zmarłą Jaśminkę. Ale nie tylko. Mimo zbliżającej się rozprawy w sądzie oboje dostrzegą, jak wiele wciąż ich łączy, że może jeszcze nie wszystko stracone i wykorzystają drugą szansę, by uratować swój związek. 

Zenek oskarżony w sprawie zaginięcia Kazanowej w 4237 odcinku "Pierwszej miłości"!

W tym czasie w Wadlewie w 4237 odcinku "Pierwszej miłości" rozegrają się wstrząsające zdarzenia związane ze sprawą zaginięcia Kazanowej (Elżbieta Romanowska). Zenek (Arkadiusz Janiczek) chwilowo odetchnie z ulgą, licząc, że nikt nie będzie dociekał, co tak naprawdę stało się z Kazanową, że to on spowodował jej wypadek. Jednak Róża  (Rozalia Mierzicka), która poznała całą prawdę i wie, co Zenek ma na sumieniu, nie zgodzi się na jego milczenie. Mimo dramatycznych próśb Zenka bojącego się o los upośledzonego syna Mirona (Mateusz Malec), sąsiadka pójdzie na policję… I wtedy całe Wadlewo stanie przeciwko Róży. 

Kiedy 4237 odcinek "Pierwszej miłości" po wakacjach w telewizji Polsat?

Odcinek 4237 "Pierwszej miłości", czyli pierwszy nowego sezonu po przerwie wakacyjnej, widzowie Polsatu zobaczą w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 r. o godz. 18.00.

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