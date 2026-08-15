Pierwsza miłość. Rocznica śmierci córki Kingi i Janka zbliży ich przed rozwodem. Tak zacznie się nowy sezon - ZDJĘCIA

Czy będzie rozwód Kingi i Janka w "Pierwszej miłości" po wakacjach?

Odcinek 4237 "Pierwszej miłości" zacznie nowy sezon po wakacjach i będzie tylko krótką zapowiedzią tego, jak dramatyczne wydarzenia z ostatnich miesięcy mogą jeszcze bardziej wpływać na życie bohaterów. Kinga i Janek podjęli decyzję o rozwodzie!

Po tym jak Lilka (Sylwia Sokołowska) wrobiła żonę Stańczuka w porwanie ich córki Poli, stało się jasne, że raz utraconego zaufania nie da się odbudować tak łatwo. Nie dość, że przez długi czas Kinga nie wiedziała o dziecku Janka z Lilką, to jeszcze potem musiała pogodzić się z tym, że ukochany ma drugą rodzinę. Intrygi Lilki, która od początku chciała odbić Kindze męża, doprowadziły do tego, że Janek zwątpił w żonę... A najgorsze jest to, że dopiero w nowym sezonie "Pierwszej miłości" Janek dowie się, że poświęcił tak wiele dla dziecka, które nie jest jego.

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Początek następnego sezonu "Pierwszej miłości" w 4237 odcinku zbiegnie się w czasie z rocznicą śmierci córki Kingi i Janka. Tragedia, która rozegrała się rok temu podczas porodu Kingi, kiedy śmiertelnie chora Jaśminka zmarła zaraz po przyjściu na świat, sprawi, że odżyją bolesne wspomnienia.

Kinga do końca wierzyła w cud, w to, że diagnoza o poważnej wadzie genetycznej się nie potwierdzi i córka urodzi się zdrowa. Śmierć Jaśminki mocno się odbiła na relacjach małżonków, bo kiedy Kinga pogrążyła się w żałobie, Janek spędzał każdą wolą chwilę z Lilką i małą Polą.

Przed zbliżającym się rozwodem w 4237 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek spędzą razem najsmutniejszy dzień rok po śmierci dziecka, wspominając zmarłą Jaśminkę. Ale nie tylko. Mimo zbliżającej się rozprawy w sądzie oboje dostrzegą, jak wiele wciąż ich łączy, że może jeszcze nie wszystko stracone i wykorzystają drugą szansę, by uratować swój związek.

Zenek oskarżony w sprawie zaginięcia Kazanowej w 4237 odcinku "Pierwszej miłości"!

W tym czasie w Wadlewie w 4237 odcinku "Pierwszej miłości" rozegrają się wstrząsające zdarzenia związane ze sprawą zaginięcia Kazanowej (Elżbieta Romanowska). Zenek (Arkadiusz Janiczek) chwilowo odetchnie z ulgą, licząc, że nikt nie będzie dociekał, co tak naprawdę stało się z Kazanową, że to on spowodował jej wypadek. Jednak Róża (Rozalia Mierzicka), która poznała całą prawdę i wie, co Zenek ma na sumieniu, nie zgodzi się na jego milczenie. Mimo dramatycznych próśb Zenka bojącego się o los upośledzonego syna Mirona (Mateusz Malec), sąsiadka pójdzie na policję… I wtedy całe Wadlewo stanie przeciwko Róży.

Kiedy 4237 odcinek "Pierwszej miłości" po wakacjach w telewizji Polsat?

Odcinek 4237 "Pierwszej miłości", czyli pierwszy nowego sezonu po przerwie wakacyjnej, widzowie Polsatu zobaczą w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 r. o godz. 18.00.

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