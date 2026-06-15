Pierwsza miłość. Śmierć Kamila po wybuchu w Kosowie? Umierający Biały nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-15 14:25

Zwiastun odcinków serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach nie pozostawia wątpliwości, że Kamil Biały (Igor Paszczyk) będzie o krok od śmierci. Już na początku następnego sezonu we wrześniu na misji w Kosowie rozegrają się makabryczne wydarzenia. Polscy żołnierze, wśród których będzie także Kami, w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" wjedzie na minę pułapkę! Chwilę potem nastąpi gwałtowny wybuch. Niestety nie obędzie się bez ofiar. Ciężko ranny Kamil, przeczuwając, że zginie, że śmierć jest blisko nagra jeszcze pożegnalną wiadomość dla Angeliki (Patrycja Franczak). Czy stanie się cud i Kamil przeżyje? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZWIASTUN.

Czy Kamil Biały zginie w wybuchy miny w Kosowie w nowym sezonie "Pierwszej miłości"? 

Śmierć Kamila w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach to jeden z tych wątków, który będzie rozpalał największe emocje wśród widzów już na początku września. Właśnie wtedy Angelika będzie miała sen, który stanie się zapowiedzią tragicznych wydarzeń w Kosowie. Przyśni jej się zmarła Ania (Anna Pentz), narzeczona Białego, która zapewni, że zaopiekuje się Białym. Do Angeliki dotrze, że stało się coś złego, że po ostatniej rozmowie z Kamilem, która pozwoli jej uwierzyć, że niedługo znów będą razem, los znów okrutnie ich doświadczy. 

Wybuch miny, w którą Kamil i inni żołnierze wjadą wojskowym pojazdem w Kosowie nastąpi w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej! Następnego dnia portale informacyjne zaczną podawać wstrząsające informacje o eksplozji i ofiarach - głównie Polakach! Służby ratunkowe natychmiast przystąpią do akcji. Samoloty przetransportują część jednostki do Polski, ale czy będzie wśród nich ciężko ranny Kamil.

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Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach. Nieznany los rannego Kamila po wybuchu 

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach odsłania tylko fragmenty scen z odcinków, które w Polsacie będą emitowane we wrześniu. Widać na nich, jak przerażona Angelika razem z Igą (Waleria Gorobets) i Filipem (Dominik Smaruj) będzie czekała na wieści o stanie Kamila. Jako dziewczyna rannego żołnierza, czyli osoba spoza rodziny, niczego nie wyciągnie od dowódców Białego w jednostce w Polsce. Więcej dowie się jednak siostra Kamila, Melka (Ewa Jakubowicz). 

- Pojazd kontyngentu wjechał na ładunek wybuchowy. W chwili obecnej jego los nie jest nam znany... - usłyszy przerażona. 

Jedyną osobą, która w nowym sezonie "Pierwszej miłości" będzie mogła pomóc Angelice dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czy Kamil żyje, w jakim jest stanie i gdzie teraz przebywa, będzie jej ojciec Bolesław (Dawid Zawadzki). Olszewski to gangster, który ma rozległe kontakty, jednak nie będzie chciał kiwnąć palcem w sprawie Białego, jeśli córka nie spełni jego jednego warunku. 

Śmierć Kamila Białego w "Pierwszej miłości". Taką wiadomość zostawi dla Angeliki na pożegnanie

Ciężko ranny Kamil w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach będzie przeczuwał zbliżającą się śmierć. Ostatkiem sił chwyci za telefon i nagra dla Angeliki pożegnalną wiadomość. Zaraz potem umierający Biały straci przytomność.- Teraz będzie ci ciężko, będziesz myślała, że nie dasz rady. Ale musisz wytrzymać, słyszysz? Przepraszam, że to się tak kończy... Kocham cię... - to będą ostatnie słowa Kamila w nowym sezonie "Pierwszej miłości". 

Pierwsza miłość. Śmierć Kamila po wybuchu w Kosowie? Umierający Biały nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki - ZWIASTUN
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Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!