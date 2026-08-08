Janek Stańczuk (Maciej Mikołajczyk) ma za sobą niezwykle burzliwy czas, w którym musiał stawić czoła ogromnym komplikacjom w życiu prywatnym - rozwód z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) i żałoba po śmierci ich wspólnego dziecka. Mężczyzna zdołał jednak odnaleźć nową równowagę. Wszystko to za sprawą małej Poli – córeczki będącej owocem jego wcześniejszego romansu z Lilką (Sylwia Sokołowska). Dziewczynka wprowadziła do codzienności Janka mnóstwo ciepła i upragnioną stabilizację. Rany powoli się zabliźniały, aż nagle okazało się, że ta sielanka zbudowana jest na kłamstwie, które wyjdzie na jaw w 4244. odcinku serialu.

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Znajomy z Fajna TV zdradził Jankowi sekret Lilki

Finałowy, 4236. odcinek "Pierwszej miłości" przyniósł widzom ogrom zaskoczeń. Najbardziej dramatycznym momentem okazała się rozmowa telefoniczna Janka z dawnym kolegą z Fajna TV, który oświadczył mu, że Pola nie jest jego córką. Okazało się, że płomienny romans tej pary zaowocował ciążą, ale Lilka zataiła przed wszystkimi ten fakt. Myślała, że prawda nigdy nie ujrzy światła dziennego. Czy dawny znajomy będzie chciał odzyskać Lilkę i Polę, czy chciał tylko uświadomić Jankowi na czym stoi? O tym przekonamy się w kolejnym sezonie "Pierwszej miłości", a już teraz możemy zdradzić, co wydarzy się na początku serii.

Dramat w 4244. odcinku i rozpacz Lilki

Prawdziwy dramat rozegra się w 4244. odcinku, gdy Janek przyniesie Lilce oficjalne wyniki testu DNA. Dokument czarno na białym potwierdzi najgorszy scenariusz: Pola nie jest jego biologiczną córką. Złapana na kłamstwie Lilka wybuchnie histerycznym płaczem, przysięgając, że o niczym nie wiedziała i nie oszukała go celowo. Przebiegła kobieta zacznie błagać Janka, by ze względu na dobro dziecka nie zostawiał ich i nie odchodził. Jaką decyzję podejmie Janek - odejdzie od kobiety, czy zostanie dla dobra dziecka? Co więcej, rozwód Janka i Kingi ma zostać sfinalizowany już wkrótce. Gdy Kinga wróci z wyjazdu panieńskiego, Janek umówi się z nią na ważną rozmowę. Czy wyzna jej, że wciąż darzy ją uczuciem i chce dać ich małżeństwu jeszcze jedną szansę?

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