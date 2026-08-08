Sytuacja w Wadlewie od tygodni trzymała widzów w ogromnym napięciu. Po tajemniczym zaginięciu Karoliny Kazanowej w drodze powrotnej z Koła Gospodyń Wiejskich, cała wieś ruszyła na poszukiwania. Sprawa skomplikowała się w 4226. odcinku, gdy na świetlicę zadzwonił niepełnosprawny Miron, syn Zenka, wywołując chaos. W odcinku 4232 sierżant Kargulewicz ponowił jego przesłuchanie, a w 4234. odcinku Seweryn przeżył horror, jadąc ze Śmiałkiem do kostnicy we Wrocławiu w celu identyfikacji wyłowionego ciała. Na szczęście w odcinku 4235 nastąpił przełom - Zenek, dręczony wyrzutami sumienia i ultimatum od Róży, przyszedł wyznać Sewerynowi prawdę o lesie. Rozmowę przerwał Kargulewicz z sensacyjną wiadomością – Kazanowa żyje! Trafiła do szpitala po potrąceniu przez auto, doznając uszkodzenia płata czołowego mózgu.

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W nowych odcinkach po wakacjach

Odnalezienie Karoliny miało być końcem dramatu, ale medyczne konsekwencje wypadku okażą się drastyczne i niespodziewane - uszkodzenie płata czołowego mózgu drastycznie wpłynie na osobowość kobiety. W powakacyjnych odcinkach sytuacja zacznie się szybko pogarszać. W odcinku 4240 Seweryn zacznie panicznie bać się wpuścić do niej Bożydarka.

W tym samym czasie w wiosce dojdzie do potężnego ostracyzmu wobec Róży. Kobieta ugnie się pod presją sąsiadów i zacznie poważnie rozważać opuszczenie Wadlewa. Tylko tajemnicze znalezisko Mirona zdoła odwrócić jej los i zmienić bieg wydarzeń.

W 4245 odcinku „Pierwszej miłości”

Karolina Kazanowa stanie się tak potwornie wredna, zgryźliwa i agresywna w swoich docinkach, że nieszczęśliwy Seweryn po prostu ucieknie ze szpitala! Załamany mężczyzna otwarcie przyzna się przyjaciołom, że nie jest w stanie wytrzymać w towarzystwie własnej żony ani sekundy dłużej. Co więcej, znajomi i przyjaciele również się od niej odwrócą.

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