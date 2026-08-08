Pierwsza miłość po wakacjach. Seweryn ucieknie ze szpitala. Kazanowa zmieni się nie do poznania w 4245 odcinku – ZWIASTUN

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-08 18:03

W 4245. odcinku odnaleziona Karolina Kazanowa zmieni się nie do poznania. Jej bliskim ciężko będzie rozpoznać w niej osobę, którą była wcześniej. Przyjaciele nie będą chcieli odwiedzać Karoliny, a zdesperowany Seweryn zdecyduje się wziąć nogi za pas i opuścić szpital. Więcej o tym wątku dowiecie się po wakacyjnej przerwie, kiedy to rozpocznie się emisja nowego sezonu serialu.

Sytuacja w Wadlewie od tygodni trzymała widzów w ogromnym napięciu. Po tajemniczym zaginięciu Karoliny Kazanowej w drodze powrotnej z Koła Gospodyń Wiejskich, cała wieś ruszyła na poszukiwania. Sprawa skomplikowała się w 4226. odcinku, gdy na świetlicę zadzwonił niepełnosprawny Miron, syn Zenka, wywołując chaos. W odcinku 4232 sierżant Kargulewicz ponowił jego przesłuchanie, a w 4234. odcinku Seweryn przeżył horror, jadąc ze Śmiałkiem do kostnicy we Wrocławiu w celu identyfikacji wyłowionego ciała. Na szczęście w odcinku 4235 nastąpił przełom - Zenek, dręczony wyrzutami sumienia i ultimatum od Róży, przyszedł wyznać Sewerynowi prawdę o lesie. Rozmowę przerwał Kargulewicz z sensacyjną wiadomością – Kazanowa żyje! Trafiła do szpitala po potrąceniu przez auto, doznając uszkodzenia płata czołowego mózgu.

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość. Róża stanie się wrogiem całego Wadlewa. Czeka ją fala hejtu i …
Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

W nowych odcinkach po wakacjach

Odnalezienie Karoliny miało być końcem dramatu, ale medyczne konsekwencje wypadku okażą się drastyczne i niespodziewane - uszkodzenie płata czołowego mózgu drastycznie wpłynie na osobowość kobiety. W powakacyjnych odcinkach sytuacja zacznie się szybko pogarszać. W odcinku 4240 Seweryn zacznie panicznie bać się wpuścić do niej Bożydarka.

W tym samym czasie w wiosce dojdzie do potężnego ostracyzmu wobec Róży. Kobieta ugnie się pod presją sąsiadów i zacznie poważnie rozważać opuszczenie Wadlewa. Tylko tajemnicze znalezisko Mirona zdoła odwrócić jej los i zmienić bieg wydarzeń.

W 4245 odcinku „Pierwszej miłości”

Karolina Kazanowa stanie się tak potwornie wredna, zgryźliwa i agresywna w swoich docinkach, że nieszczęśliwy Seweryn po prostu ucieknie ze szpitala! Załamany mężczyzna otwarcie przyzna się przyjaciołom, że nie jest w stanie wytrzymać w towarzystwie własnej żony ani sekundy dłużej. Co więcej, znajomi i przyjaciele również się od niej odwrócą.

Uśmiechnięci Elżbieta Romanowska jako Karolina Kazanowa i Mirosław Kropielnicki jako Seweryn, obejmujący się na tle zieleni. Karolina ma blond włosy i jasnoniebieską bluzkę, a Seweryn szarą koszulkę polo. Więcej o ich losach w Pierwszej miłości na Super Seriale.
Galeria zdjęć 6
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Polska na ucho
Kowbojki
Polska na ucho
Mediateka.pl