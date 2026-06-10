Ranczo. To on zastąpi zmarłego Stacha Japycza! Do obsady w nowym sezonie dołączy Daniel Olbrychski

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-10 10:04

Powrót serialu "Ranczo" wzbudza ogromne emocje wśród fanów kultowej produkcji TVP! Tak samo jak zmiany w obsadzie nowego 11 sezonu, które są nieuniknione po śmierci dwóch głównych aktorów - Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego. Nie jest już żadną tajemnicą, że do obsady "Rancza" dołączy Daniel Olbrychski. Sam producent potwierdził, że to właśnie on zastąpi nieżyjącego Pieczkę i wśród bywalców słynnej ławeczki w Wilkowyjach zajmie miejsce Stacha Japycza. Ale w nowym "Ranczu" pojawią się wielu nowych aktorów. Poznaj szczegóły.

Zmiany w obsadzie nowego "Rancza". Daniel Olbrychski zajmie miejsce zmarłego Franciszka Pieczki

Słynna ławeczka z "Rancza" nie będzie już taka sama! Po dziesięciu latach od zakończenia ostatniego sezonu sporo się zmieni w życiu mieszkańców wsi Wilkowyje. Po śmierci dwóch głównych aktorów - Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego - w nowym "Ranczu" zabraknie ich bohaterów.

Producent serialu, Maciej Strzembosz, w programie "19.30" ujawnił, że o ile zmarłego Kusego nikt nie zastąpi w życiu Lucy (Ilona Ostrowska), to nieżyjący Stach Japycz będzie miał swojego następcę na ławeczce. Wśród zgranych bywalców - kompanów od butelki: Solejuka (Sylwester Maciejewski), Hadziuka (Bogdan Kalus) i Pietrka (Piotr Pręgowski) w kolejnym 11 sezonie "Rancza" pojaw się nowy bohater, którego zagra Daniel Olbrychski?

"Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski" - wyjaśnił producent i dodał, że to będzie bardzo wymagająca rola. 

Kim Daniel Olbrychski będzie w nowym sezonie "Rancza"? Przypomnijmy, że Stach Japycz, mąż Michałowej (Marta Lipińska), był młodszym bratem Jana Japycza (Leon Niemczyk), który pojawił się dopiero w 2 sezonie, jeszcze przed śmiercią Jana. Mimo że był rodowitym mieszkańcem Wilkowyj, to po kłótni z Janem na 30 lat wyjechał ze wsi.

Póki co twórczy "Rancza" nie ujawniają, czy Daniel Olbrychski będzie należał do rodziny Japyczów. Wszystko wyjaśni się już niebawem 

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Nowi aktorzy dołączą do obsady "Rancza" w 11 sezonie

Długo wyczekiwany powrót "Rancza" przyniesie także inne niespodzianki w obsadzie. W kolejnych odcinkach pojawi się wielu nowych aktorów. Karolina Ludwiniak zagra Dorotkę, córkę Lucy i Kusego. U jej boku wystąpi Maciej Tomaszewski. Do obsady "Rancza" oprócz Daniela Olbrychskiego, dołączy też inny znakomity aktor - Andrzej Seweryn. 

Kto ze starej obsady "Rancza" wystąpi w nowym sezonie?

Do ról sprzed lat w nowym "Ranczu" wrócą na pewno: Ilona Ostrowska (Lucy), Cezary Żak (były wójt/ ksiądz), Katarzyna Żak (Solejukowa), Artur Barciś (Czerepach) Marta Lipińska (Michałowa), Jacek Kawalec (Witebski), Violetta Arlak (Halina), Piotr Ligienza (Fabian Duda), Magdalena Kuta (Lodzia), Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert), Marta Chodorowska (Klaudia), Grażyna Zielińska (babka zielarka), Emilia Komarnicka (agentka Kusego - Monika), Arkadiusz Nader (policjant Stasiek), Magdalena Waligórska (Wioletka). 

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!
Ranczo. To on zastąpi zmarłego Stacha Japycza! Do obsady w nowym sezonie dołączy Daniel Olbrychski
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