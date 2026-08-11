Ranczo. Cezary Żak znów na planie z serialową córką. Klaudia to już dojrzała kobieta - ZDJĘCIA

Powrót legendarnej produkcji TVP po dziesięciu latach rozbudził ogromne emocje. Przez dekadę fani z rozczuleniem wspominali wiejskie perypetie mieszkańców Wilkowyi, a w tym burzliwe relacje w domu wójta. Spotkanie po latach odtwórców ról Pawła i Klaudii Koziołów na planie nowej serii to nie tylko nostalgiczny powrót do przeszłości, ale też zapowiedź zupełnie nowych wątków w nadchodzącym sezonie, w którym po małej zbuntowanej nastolatce nie ma już śladu.

Ranczo. Prezydent Kozioł znów wykorzysta Dudę? Tak go urobił

Kultowy duet Koziołów powraca. Wymowny wpis Cezarego Żaka

Na oficjalnym profilu Cezarego Żaka na Facebooku pojawił się wpis, który błyskawicznie wywołał falę entuzjastycznych komentarzy. Aktor zamieścił wspólne zdjęcie z Martą Chodorowską, na którym widzimy go w charyzmatycznej stylizacji Pawła Kozioła – barwnej postaci, która z lokalnego wójta gminy Wilkowyje wyrosła aż na prezydenta Polski. Cezary Żak w serialu z powodzeniem odgrywał podwójną rolę, wcielając się również w postać jego brata bliźniaka, księdza Piotra Kozioła – spokojnego, mądrego i szanowanego proboszcza parafii.

Pod zdjęciem z ekranową córką aktor zamieścił krótki, lecz niezwykle ciepły podpis:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dzisiaj spotkanie na planie 11 sezonu „Rancza”z córeczką.

Marta Chodorowska jako Klaudia Kozioł – jak zmieniła się serialowa córka wójta?

Marta Chodorowska wcielała się w postać Klaudii Kozioł nieprzerwanie w latach 2006–2016. Kiedy w 2016 roku padł ostatni klaps na planie 10. sezonu, aktorka miała 34 lata. Dziś Marta Chodorowska ma 44 lata (urodziła się 1 listopada 1981 roku) i jest w pełni dojrzałą, elegancką kobietą. Widać to doskonale na opublikowanej przez Cezarego Żaka fotografii z planu.

W poprzednich sezonach jej bohaterka zapisała się w pamięci widzów jako niezwykle zbuntowana, poszukująca własnej tożsamości i wyjątkowo kochliwa córka wójta. Klaudia słynęła z tego, że co rusz zmieniała styl, poglądy i partnerów życiowych, za każdym razem doprowadzając swojego konserwatywnego ojca do szewskiej pasji. Głównym motorem jej działań był głęboki konflikt z ojcem. Paweł Kozioł był bezwzględnym, opresyjnym i nastawionym na władzę urzędnikiem, co budziło u dorastającej córki naturalny sprzeciw. Klaudia całkowicie odrzucała materializm, karierowiczostwo i zakłamanie lokalnych układów politycznych reprezentowanych przez ojca.

Wielkie zmiany w życiu Klaudii i zapowiedź nowych wątków

Po latach rozłąki z serialowym światem postać Klaudii Kozioł z pewnością uległa głębokiej przemianie, co zobaczymy już niebawem w nowych odcinkach. Jako dojrzała kobieta stawi czoła zupełnie nowym wyzwaniom, a jej relacja z ojcem – byłym prezydentem – wejdzie w zupełnie nowy etap. Podobnie jak relacja z Fabianem Dudą (Piotr Ligienza), z którym prawdopodobnie będzie w związku małżeńskim, co sugerują nagrania z planu zdjęciowego.

Nowy sezon „Rancza” – kiedy i gdzie premiera?

Nowy, 11. sezon serialu, który nosi tytuł „Ranczo. Zemsta Wiedźm”, zadebiutuje na ekranach telewizorów pod koniec 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej (TVP). Widzowie zobaczą łącznie sześć premierowych odcinków. Na nowe odcinki zdecydowanie warto czekać. Wilkowyje po dziesięciu latach znów rozbawią i wzruszą całą Polskę.

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