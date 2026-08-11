Ranczo. Naród go znienawidzi. Artur Barciś obawia się reakcji fanów serialu

Czerepach wraca do „Rancza” jako człowiek z ogromną władzą

Nowa odsłona „Rancza” będzie składać się z sześciu odcinków. Zdjęcia do miniserii rozpoczęły się w czerwcu 2026 roku i potrwają do połowy sierpnia. Twórcy ponownie zabiorą widzów do świata znanych bohaterów, ale akcja będzie rozgrywać się wiele lat po wydarzeniach pokazanych w poprzednim sezonie.

Jedną z najbardziej wyrazistych postaci pozostaje Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś). Bohater, który dawniej był sprytnym urzędnikiem i sekretarzem urzędu gminy, z czasem stał się najważniejszym doradcą oraz strategiem politycznym Pawła Kozioła (Cezary Żak). Jego kariera nabrała tempa, a kolejne polityczne posunięcia pozwoliły mu wspinać się coraz wyżej. W końcu został premierem.

Artur Barciś przewiduje falę krytyki

Podczas wizyty ekipy „Rancza” w Radzyniu Podlaskim aktor spotkał się z dziennikarzami TVP. 3 sierpnia miasto pojawiło się w głównym wydaniu programu „19.30”, ponieważ właśnie tam realizowano część zdjęć do nowych odcinków.

Artur Barciś zdradził, że obawia się reakcji widzów na nową wersję swojego bohatera. Czerepach, który przez lata był symbolem politycznej przebiegłości i chłodnej kalkulacji, tym razem otrzyma jeszcze większe możliwości działania.

- Obawiam się, że naród jednak mnie znienawidzi. Czerepach jest premierem i ma władzę i jest dokładnie przykładem tego powiedzenia, że 'władza demoralizuje' – powiedział aktor.

Jego słowa pokazują, że przemiana bohatera będzie jednym z najważniejszych wątków nowej serii.

Artur Barciś nie utożsamia się ze swoim bohaterem

Sam Artur Barciś w rozmowie z Kozaczkiem wyznał, że nic go nie łączy z postacią Czerepacha, nie ma między nimi żadnego wspólnego mianownika. Barciś wskazał trzy cechy, które najlepiej opisują graną przez niego postać. Są to:

- żądza władzy, perfekcyjność, brak moralności.

Czy widzowie rzeczywiście znienawidzą Czerepacha? Przekonamy się już w grudniu 2026 roku, kiedy „Ranczo: Zemsta wiedźm” zadebiutuje na ekranie. Jedno jest pewne – powrót tej postaci wywoła sporo emocji wśród fanów kultowego serialu.

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