Ranczo. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu! Nie tylko Cezary Żak wrócil na plan latach - ZDJĘCIA

Start zdjęć do nowego "Rancza". Nie tylko Cezary Żak na planie zdjęciowym!

Początek zdjęć do nowego sezonu "Rancza" to wielkie wydarzenie nie tylko dla fanów kultowego serialu TVP, ale także dla wszystkich aktorów i członków ekipy filmowej. Z reżyserem Wojciechem Adamczykiem na czele. Jako pierwszy zdjęcia zza kulis planu 11 serii "Rancza" pokazał Cezary Żak. W relacji na Instagramie zwrócił się do internautów już w kostiumie księdza, dawnego proboszcza z Wilkowyj, który został biskupem

- Taką mam zagadkę dla Państwa - gdzie ja jestem? Pierwszy dzień zdjęciowy. Dla ułatwienia pokaże jeszcze jedną postać. Może zgadniecie... - powiedział tajemniczo Żak i pokazał koleżankę z planu "Rancza", Grażynę Zielińską, czyli serialową babkę zielarkę.

Ale nie tylko Cezary Żak pochwalił się na Instagramie startem zdjęć do 11 sezonu "Rancza". Także Marta Chodorowska, ekranowa Klaudia Kozioł, córka byłego wójta i Haliny (Violetta Arlak) udostępniła krótką relację sprzed dworku Lucy w Wilkowyjach. To oznacza, że nagrania do nowych odcinków "Rancza" nie zaczęły się w Jeruzalu - serialowych Wilkowyjach, ale ponad 130 km dalej.

Bo dworek Lucy tak naprawdę jest położony we wsi Sokule, w gminie Wiskitki w powiecie żyrardowskim. To prywatna posiadłość, dlatego nie jest dostępna do zwiedzenia dla fanów "Rancza". Ekipa filmowa wynajmuje piękny dworek z XVII wieku tylko na czas zdjęć plenerowych i ujęć wnętrza domu Lucy.

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Kiedy nowy sezon "Rancza" w TVP? Ile będzie odcinków?

"Ranczo" wróci na antenę TVP z nowymi odcinkami, który będzie kontynuacją losów bohaterów z Wilkowyj po pamiętnym finale 10 sezonu! Kiedy dokładnie premiera nowego "Rancza", które będzie liczyło 6 odcinków? Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. TVP dopiero ogłosi, czy powrót "Rancza" nastąpi w jesiennej ramówce czy dopiero wiosną 2027 roku. - Zrobimy wszystko, żeby się nowy sezon spodobał się naszym widzom. Teraz jest trochę wzruszenia, nie znam takiego przypadku, żeby po 10 latach, z tą samą ekipą, wracać do tych samych lokalizacji i kręcić opowieść, która wydawało się, że jest skończona. Sam jestem ciekaw, jak to się potoczy – powiedział Wojciech Adamczyk ekipie TVP Info.

Tak się zmieni obsada "Rancza" w nowym 11 sezonie

Produkcja "Rancza" trzyma na razie w tajemnicy, jakie zmiany zajdą w obsadzie w 11 sezonie. Kiedy jednak Cezary Żak i Wojciech Adamczyk pokazali na Instagramie pierwsze zdjęcie z czytania scenariusza do nowych odcinków sporo poruszenie wywołała obecność zupełnie nowych i bardzo młodych aktorów.

Karolina Ludwiniak i Maciej Tomaszewski dołączyli do obsady "Rancza" i natychmiast stali się obiektem licznych spekulacji, kogo zagrają. Widzowie podejrzewają, że aktorka odegra dorosłą córkę Lucy oraz Kusego, natomiast aktor wcieli się w postać chłopaka Dorotki.

Na pewno w nowym sezonie "Rancza" zabraknie głównych bohaterów, nieżyjących aktorów, śp. Pawła Królikowskiego (Kusy) i śp. Franciszka Pieczki (Stach Japycz). Nie jest jednak żadną tajemnicą, że w premierowych odcinkach widzowie zobaczą ciąg dalszy perypetii nie tylko byłego wójta Wilkowyj Pawła Kozioła i jego brata księdza Piotra, ale także Lucy, bo Ilona Ostrowska też zagra w 11 sezonie.

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