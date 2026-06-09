Koniec Pierwszej miłości. Szczęście Melki i Piotrka po zaręczynach nie potrwa długo! Spełnią się jej złe przeczucia w ostatnim 4236 odcinku - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4236 ostatni przed wakacjami - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Zaręczyny Melki i Piotrka przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" wcale nie dają gwarancji, że ta para weźmie ślub, że w odcinkach po przerwie wakacyjnej po wielu dramatycznych przejściach w końcu zostaną małżeństwem! Nadal bowiem nie wyjaśniła się zagadka śmierci Remka Reterskiego, męża Melki, gangstera, którego rok temu niby zabiła, a ciało wyrzuciła z barki do rzeki.

Łucja Reterska zaplanowała zemstę na Melce w "Pierwszej miłości"

Niedługo później w "Pierwszej miłości" Melka symbolicznie zakończyła ten dramatyczny rozdział swojego życia. Wówczas Łucja planowała już zemstę na synowej! Dla niej ważne jest tylko to, żeby Melka trafiła do więzienia lub zginęła za to, co zrobiła Remkowi. Wynajęty przez matkę Remka detektyw obiecał, że się tym zajmie. Jednak do tej pory nie udało się znaleźć ciała Reterskiego, a Melka nadal jest na wolności.

Nie przegap: Koniec Pierwszej miłości. Janek dowie się, że nie jest ojcem Poli. To on przekaże mu szokującą nowinę w ostatnim odcinku - ZWIASTUN

Matka Remka na zaręczynach Melki i Piotrka w ostatnim 4236 odcinku "Pierwszej miłości"

To nie przypadek, że w ostatnim 4236 odcinku "Pierwszej miłości" Łucja weźmie udział w świętowaniu zaręczyn Melki i Piotrka w "Barbarianie". Dla narzeczonych obecność Reterskiej będzie niezręczna, lecz postarają się ukryć przed bliskimi, jak bardzo nie chcą teraz widzieć byłej teściowej Melki. Jakby tego było mało podczas przyjęcia na cześć zakochanych Melka pokłóci się z Marysią (Aneta Zając) i nie przestanie się bać, że to wszystko za piękne, żeby mogło być prawdziwe, że jej szczęście z Piotrkiem nie potrwa długo.

Złe przeczucia Melki w finale sezonu "Pierwszej miłości". Remek żyje, a Reterska jeździ do syna!

Złe przeczucia Melki potwierdzą się na koniec sezonu "Pierwszej miłości". Nad nią i Piotrkiem cały czas będzie wisiało widmo zemsty Reterskiej, która nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dla wszystkich, którym to umknęło, przypominamy, że Łucja ma sporo do ukrycia nie tylko przed Melką, ale i Krystianem (Patryk Pniewski), który został jej kochankiem.

Od jakiegoś czasu Reterska jeździ do Remka, bo męż Melki żyje! Tylko ona wie, co się stało z Remkiem, gdzie teraz jest i w jakim stanie po "zabójstwie" sprzed roku. Łucja wyjeżdża w tajemnicy przed Krystianem i odwiedza tajemniczego mężczyznę. Krystianowi mówi, że wyjeżdża w delegację do klienta. Niewykluczone, że Łucja zaplanuje ciąg dalszy zemsty w dniu ślubu Melki i Piotrka. Ale to się wyjaśni dopiero w następnym sezonie "Pierwszej miłości" jesienią 2026 roku.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.