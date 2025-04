Pierwsza miłość, odcinek 3987: Melka zabije Reterskiego? Kto zginie i wpadnie do rzeki? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3994: Bartek wyląduje w więzieniu?! Adwokat będzie naciskał, by przyznał się do winy

"Pierwsza miłość" odcinek 3987 - środa, 2.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Melka i Piotrek w 3987 odcinku "Pierwszej miłości" padną ofiarami intrygi Remigiusza, który będzie miał coraz większą władzę nad ukochaną. Podczas procesu Melki dla Majczyka stało się jasne, że małżeństwo jego ukochanej z Reterskim pociągnęło za sobą fatalne skutki nie tylko ze względu na śmierć Ani (Anna Pentz).

Tak się skończył proces Melki w "Pierwszej miłości"

Dziewczyna Kamila (Igor Paszczyk), brata Melki, zginęła w wyniku porachunków Melki z gangsterami z Rosji, ale ze wszystkim stał przecież Remigiusz. Chciwa Melka po sfingowanej przez Remigiusza śmierci chciała dalej żyć w luksusie, dlatego tak łatwo dała się złapać w pułapkę interesów z handlarzami bronią. Proces Melki skończył się jednak korzystnym dla niej wyrokiem! Została skazana, ale nie trafi do więzienia.

Po rozprawie w sądzie Piotrek w 3986 odcinku "Pierwszej miłości" umówił się z Melką na spotkanie nad rzeką, by wreszcie szczerze porozmawiali i wszystko sobie wyjaśnili. Tylko przez krótką chwilę uzależniona od Remigiusza Melka odzyska nadzieję, że będzie znów z Piotrkiem. Na przeszkodzie kolejny raz stanął im bowiem Reterski!

Melka ukryje się przed Piotrkiem na łodzi w 3987 odcinku "Pierwszej miłości"

Nie dość, że w 3987 odcinku "Pierwszej miłości" Melka nie spotka się z Piotrkiem, to będzie musiała walczyć o życie na pokładzie łodzi, gdzie rozegrają się wstrząsające wydarzenia. Bo kiedy Majczyk przybędzie na miejsce, Melka wpadnie już w pułapkę Remigiusza, który domyśli się z kim chciała się spotkać jego żona na łodzi. Reterski zaciągnie Melkę pod pokład i wtedy dojdzie do tragedii...

Melka ukryje się przed Piotrkiem, by się nie wydało, że na podłodze leży ciało Remigiusza!

Kto wpadnie do rzeki w 3987 odcinku "Pierwszej miłości"? Czy to Reterski zginie?

Czy to Remigiusz Reterski zginie w 3987 odcinku "Pierwszej miłości"? Czyje ciało wpadnie do rzeki, co wyraźnie widać w zwiastunie kolejnych odcinków "Pierwszej miłości"? Czy Melka zostanie zamieszana w zabójstwo, a ofiarą zbrodni będzie Remigiusz?

Jedno jest pewne, po tym, co się stanie w 3987 odcinku "Pierwszej miłości" Melka będzie miała kolejne tajemnice. Nie będzie mogła nikomu powiedzieć prawdy o tym, co wydarzyło się nad rzeką. Dla Marysi (Aneta Zając) wymyśli nawet wstrząsającą historię o tym, co ją spotkało. Zanim to jednak nastąpi, to Melka będzie walczyła o życie!

Ciało Melki nad rzeką w 3988 odcinku "Pierwszej miłości"

W 3988 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia niespodziewanie dostanie dramatyczny telefon. Ktoś znajdzie na brzegu rzeki nieprzytomną Melkę w stanie hipotermii...