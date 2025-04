Pierwsza miłość, odcinek 3990: Lilka każe Jankowi wybierać? Kinga przyłapie męża z kochanką - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3994: Bartek wyląduje w więzieniu?! Adwokat będzie naciskał, by przyznał się do winy

"Pierwsza miłość" odcinek 3990 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek po raz kolejny spotka się z Lilką, chcąc ją wesprzeć po trudnych przeżyciach. Mężczyzna nie będzie jednak świadomy, że to spotkanie może mieć tragiczne konsekwencje. Lilka wciąż coś do niego czuje i zrobi wszystko, by znów na poważnie się do niego zbliżyć i zrobić wszystko, by ten w końcu się zdecydował.

Lilka w 3990 odcinku "Pierwszej miłości" każe Jankowi wybrać między nią a Kingą!

Co więcej, to właśnie Lilka zaproponuje spotkanie w pobliżu jego pracy, licząc na intymną rozmowę i okazję do wyznania swoich uczuć. W 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" atmosfera między nimi zrobi się napięta, a słowa padną takie, których nie da się już cofnąć. Czy Janek będzie gotowy usłyszeć, że Lilka chce, by wybrał między nią a żoną? Ta decyzja może go przerosnąć...

Kinga przyłapie Janka z Lilką w 3990 odcinku "Pierwszej miłości"

Kinga już od dawna miała przeczucie, że Janek coś ukrywa. W 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie wytrzyma i zdecyduje się sprawdzić, co naprawdę robi jej mąż, kiedy znika z domu. To, co zobaczy pod jego pracą, zmrozi jej krew w żyłach. Kobieta na własne oczy zobaczy męża z Lilką i usłyszy ich czułą rozmowę? Czy Kinga wkroczy między Janka i Lilkę, nie kryjąc swojej furii? W 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" mogą paść ostre słowa, a Kinga nie zostawi na kochance swojego męża suchej nitki...

