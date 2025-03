Pierwsza miłość, odcinek 3978: Kinga nie przerwie ciąży. Będzie czekała aż chore dziecko umrze? ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3970: Melka wróci do Remigiusza! Usłyszy od Reterskiego jak upozorował swoją śmierć - WIDEO, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3978 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Choroba dziecka Kingi i Janka w 3978 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już potwierdzona kolejnymi badaniami. Zespół Edwardsa to tak poważna wada genetyczna, że lekarz nie da im żadnej nadziei na to, że Kinga donosi ciążę. Poronienie będzie tylko kwestią czasu. A nawet jeśli życie nienarodzonego dziecka w łonie matki uda się podtrzymać jeszcze kilka tygodni, to nastąpi przedwczesny poród i śmiercią dziecka zaraz po narodzinach.

Ciężarna Kinga w 3978 odcinku "Pierwszej miłości" nie zgodzi się na aborcję!

W 3978 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga dalej będzie wierzyła w cud, że ruchy dziecka, fakt, że cały je w sobie czuje to znak, że wszystko będzie dobrze. Poza tym jest już matką, a każda matka wie takie rzeczy. Dlatego podejmie dramatyczną decyzję, która wzbudzi sprzeciw Janka. Zdruzgotany Stańczuk nie będzie w stanie zrozumieć motywów działania żony, która siebie, jego, a przede wszystkim dziecko zmusi do przedłużającego się cierpienia. Bo Kinga nie zgodzi się na aborcję, na przerwanie ciąży. Mimo że będzie miała do tego prawo.

Janek w 3978 odcinku "Pierwszej miłości" popełni błąd, bo będzie musiał pomóc ciężarnej Lilce

Jakby tego było mało Janek w 3978 odcinku "Pierwszej miłości" będzie rozdarty między żonę a byłą kochankę. Także ciężarna Lilka (Sylwia Sokołowska), która urodzi mu córkę, która poznała już płeć dziecka, będzie potrzebowała jego pomocy. Jeden błąd Janka może zaważyć na przyszłości jego małżeństwo z Kingą.