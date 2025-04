Pierwsza miłość, odcinek 4010: Emilka sprzeda fabrykę! Fryderykowi zależy na czymś więcej - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3996: Melka zmusi Krystiana do milczenia! Ukryje przed światem, że to ona zabiła Reterskiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4010 - środa, 7.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Już w 4010 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka sprzeda fabrykę. „Opera Mydlana” przejdzie w ręce wpływowego króla dżemu, który od początku ma chrapkę na biznes córki Śmiałka. Okaże się jednak, że na pracy wcale się nie skończy. Graff nie wyjdzie z podziwu nad pięknem, zaradnością i pracowitością Emilki. Czyżby stanął po jej stronie i wyciągnął biznes z wielkich kłopotów?

Emilka sprzeda fabrykę. Sam Bartek jej to doradzi

Sytuacja „Opery Mydlanej” jest kiepska, o czym wie każdy w Wadlewie. Emilka początkowo nie będzie chciała sprzedawać biznesu, ale koniec końców nawet Bartek (Rafał Kwietniewski) przekona żonę, że to chyba najlepsza decyzja. Przecież nie może w nieskończoność szarpać się z interesem, kiedy nawet pracownicy zaczną odchodzić do pracy dla króla dżemu.

I właśnie Fryderyk jest tutaj kluczową postacią, bo to on wyciągnie dłoń po biznes Emilki. Dziewczyna początkowo nie dowie się, że cwana Melisa (Aleksandra Szwed) tylko udaje jej przyjaciółkę, a tak naprawdę wzdycha do bogatego Graffa. Jest jego pomocnicą i bardzo zależałoby jej na tym, by mężczyzna przejął interes rywalki. Chyba widzi w tym szansę na przekształcenie i pokierowanie „Operą Mydlaną”.

Fryderyk pomoże Emilce wyjść z kłopotów?

Co ciekawe, w 4010 odcinku „Pierwszej miłości” Graff wcale nie będzie wywyższał się w towarzystwie Emilki, wypominał jej błędów i śmiał się w twarz, że przejmuje ukochany interes. Graff zauważy, że to bardzo trudna sytuacja dla kobiety, a on z dnia na dzień odczuje, że bardzo mu na niej zależy!

Problem polega jednak na tym, że Melisa wciąż nie przestanie mącić i może wpaść w jeszcze większy szał, kiedy zauważy, że Fryderyk wcale nie daje się nabrać na jej adoracje. Jego oczy skupiają się na Emilce! To może rozsierdzić cwaną dziewczynę.