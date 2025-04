Pierwsza miłość, odcinek 4004: Artur nie odpuści Jankowi! Po ostrej rozmowie prawda o zdradzie trafi prosto do Kingi? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3996: Melka zmusi Krystiana do milczenia! Ukryje przed światem, że to ona zabiła Reterskiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4004 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4004 odcinku serialu "Pierwsza miłość" atmosfera zrobi się tak gęsta, że będzie można ją kroić nożem. Pożegnalna kolacja Tomka (Oskar Wojciechowski), która miała być spokojnym, rodzinnym wieczorem, zamieni się w pole minowe emocji. Wszystko przez napięcia między Jankiem a Arturem, które w końcu mogą wybuchnąć. Czy padną słowa, których nie da się cofnąć? I czy Kinga zorientuje się, że jej mąż coś przed nią ukrywa?

Choć scenarzyści nie zdradzają zbyt wiele, wiemy już, że podczas pożegnalnej kolacji Tomka, który znów wyjedzie do Paryża w celu realizacji swoich zawodowych marzeń, w 4004 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek straci grunt pod nogami. Wszystko przez to, że mężczyzna wciąż za wszelką cenę próbuje ukryć swój romans z Lilką, z którą w dodatku spodziewa się dziecka!

Romans Janka i Lilki wyjdzie na jaw w 4004 odcinku "Pierwsza miłość"?

Prawda może wyjść na jaw w każdym momencie, ponieważ Bartek (Rafał Kwietniewski), jeden z bliższych przyjaciół Kingi już w 4002 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dowie się, że to właśnie Janek jest ojcem dziecka Lilki. Jako lekarz prowadzący jej ciążę, musiał dowiedzieć się całej prawdy i wszystko wyjdzie na jaw...

Artur w 4004 odcinku "Pierwsza miłość" wyjawi sekret Janka?

W 4004 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w domu Kingi zjawi się również Artur, pierwsza miłość kobiety z dawnych lat. Kulczycki do dziś ma do niej ogromny sentyment, a Kinga wciąż jest dla niego jedną z ważniejszych osób w życiu. Czy Artur, podobnie jak Bartek dowie się, że Janek ma inną kobietę na boku, a co gorsza, spodziewa się z nią dziecka? Atmosfera zrobi się gęsta i Artur z pewnością powie coś, co sprawi, że Janek zaleje się potem! Jak dokładnie przebiegnie ta rozmowa i co takiego dowie się Kulczycki? Na te szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać.