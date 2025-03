Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4002: Janek przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki! Rzuci wszystko i będzie z ciężarną kochanką- ZDJĘCIA

W 4002 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lilka (Sylwia Sokołowska) podczas rutynowej wizyty u swojego lekarza prowadzącego, Bartka (Rafał Kwietniewski) dozna nagłego krwawienia, co postawi pod znakiem zapytania jej ciążę. aniepokojony lekarz zdecyduje się wezwać ojca dziecka, nie spodziewając się, że w drzwiach gabinetu stanie Janek (Maciej Mikołajczyk), mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz). To szokujące odkrycie może wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Czy Bartek w 4002 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjawi Kindze całą prawdę, a może Janek w końcu przyzna się żonie do romansu z dawną koleżanką z pracy?