Pierwsza miłość, odcinek 3899: Lilka straci ciążę? Jej stan zdrowia drastycznie się pogorszy - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3896: Melka na skraju bankructwa! Straci pieniądze i zacznie oddawać swoje rzeczy do lombardu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3899 - piątek, 22.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3899 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lilka poczuje, jak jej ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa, a stan zdrowia stanie się dla niej nie do zniesienia. Przypomnijmy wydarzenia z 3886 odcinka, gdy emocje sięgnęły zenitu, a Lilka, będąc w ciąży, przeżywała trudne chwile w szpitalu. Teraz los sprawi, że te wydarzenia staną się jeszcze bardziej dramatyczne. Lilka, zmagająca się z fizycznym cierpieniem, zacznie winić za wszystko swojego byłego kochanka.

Przekonana, że to przez niego znalazła się w tym niebezpiecznym stanie, nie będzie mogła zapomnieć o przeszłości, która wydaje się teraz zagrażać jej i jej nienarodzonemu dziecku. Co wydarzy się, gdy napięcie wzrośnie do granic wytrzymałości? Czy Lilka straci ciąże w 3899 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

Lilka straci ciąże w 3899 odcinku "Pierwszej miłości"? Jej stan się pogorszy!

W 3899 odcinku serialu "Pierwsza miłość" życie Lilki stanie się koszmarem, gdy jej stan zdrowia nagle się pogorszy. W obliczu ryzyka utraty ciąży, Lilka znajdzie się w sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć. Problemy zdrowotne, które zaczęły się pojawiać w szpitalu podczas dramatycznych wydarzeń, teraz tylko eskalują, a Lilka, zdesperowana i przerażona, nie będzie wiedziała, jak sobie poradzić.

"Pierwsza miłość". Lilka zdecyduje się na walkę o siebie i dziecko?

Czy Lilka znajdzie w sobie siłę, by walczyć o dziecko Janka, czy podda się z powodu fizycznego i psychicznego cierpienia? Kochanka mężczyzny będzie musiała stawić czoła nie tylko pogarszającemu się zdrowiu, ale także nieprzepracowanym emocjom, które prześladują ją od czasu romansu z dawnym kochankiem.