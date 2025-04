Pierwsza miłość, odcinek 4002: Biały powie Filipowi o nowej dziewczynie. Nie wie jeszcze, że jest oszukiwany

Pierwsza miłość, odcinek 4003: Wyniki testów DNA Oskara potwierdzą, że to on jest ojcem? Kalina wyda jego sekret - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4002 - środa, 23.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Jak informowaliśmy, w życiu Kamila pojawi się pewna dziewczyna. Biały coraz mocniej angażuje się w nielegalne bitki, w które wciąga do Alan (Alan Andersz). Całe przedsięwzięcie nie jest ani chwalebne, ani legalne. Dla Kamila to rodzaj odskoczni po szokującej śmierci Ani (Anna Pentz), która zginęła zbyt młodo. Mało tego, do dramatu przyczyniła się nieodpowiedzialna Melka (Ewa Jakubowicz), siostra chłopaka. Niestety wiele wskazuje na to, że w życiu poszkodowanego przez los Białego szykują się kolejne kłopoty. Czy powodem skandalu będzie tajemnicza koleżanka?

Kamil powie Filipowi o Milenie

Już w 4002 odcinku "Pierwszej miłości" Biały powie Filipowi o szalonej Milenie, dziewczynie, którą pozna w trakcie brania udziału w nielegalnych walkach. Zdradzamy, że tajemnicza dziewczyna posługuje się zmienionym imieniem i jeszcze długo nie wyjawi wszystkich swoich sekretów. Podobnie jak Biały, także jest doświadczona przez los. Nie od razu odkryje wszystkie karty, będzie tajemnicza i szalona, co zaimponuje chłopakowi.

Biały zdradzi Wenerskiemu w 4002 odcinku "Pierwszej miłości", że poznał pewną dziewczynę, ale martwi się o nią, ponieważ straci z nią kontakt. Nie przewidzi, że Filip może dobrze wiedzieć, o czym mówi.

Filip z Białym zakochają się w jednej dziewczynie?

Wenerski też ma za sobą bogatą przeszłość związkową, był uwikłany w romans m.in. z Julitą (Dagmara Bryzek). Co w sytuacji, kiedy on i Kamil zakochają się w jednej i tej samej osobie? Zdradzamy, że w 4002 odcinku "Pierwszej miłości" Filip nie zda sobie sprawy, że mógłby pomóc przyjacielowi odnaleźć Milenę. Co dla tej dwójki oznacza kontakt z dziewczyną, w której obaj się podkochują? To zwiastuje kłopoty.

