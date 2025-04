Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Mąż Anny Ilczuk wkracza do akcji! To on będzie nowym mężczyzną w życiu Emilki - ZDJĘCIA

Mąż Anny Ilczuk, czyli uwielbianej Emilki z serialu "Pierwsza miłość", dołącza do obsady hitu Polsatu! Widzowie zobaczą lubianą aktorkę u boku męża. Andrzej Kłak, który na co dzień związany jest z Anną Ilczuk, tym razem wcieli się w rolę tajemniczego Fryderyka Graffa, właściciela nowej inwestycji w okolicy Wadlewa. Mężczyzna okrzyknięty mianem "króla dżemu" bardzo zainteresuje się serialową Emilką. Jak małżeństwo aktorów poradzi sobie we wspólnych scenach w "Pierwszej miłości"? Zobacz ZDJĘCIA.