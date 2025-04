Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3996: Melka zmusi Krystiana do milczenia! Ukryje przed światem, że to ona zabiła Reterskiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3996 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Melka (Ewa Jakubowicz) zdecyduje się na desperacki krok i wyjawi Krystianowi (Patryk Pniewski) swoją mroczną tajemnicę, a później zmusi go do milczenia! Przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) zrobi wszystko, by nikt nie dowiedział się, że to właśnie ona zabiła swojego męża, Remigiusza Reterskiego (Stefan Pawłowski). Wstrząsające wydarzenia nad rzeką, które doprowadziły do śmierci męża tyrana, będą miały swoje konsekwencje, a Melka w 3996 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Czy Krystian ulegnie jej presji? A może zdecyduje się ujawnić prawdę? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.