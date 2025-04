Pierwsza miłość, odcinek 4009: Biały błysnął w ringu, teraz czeka go piekło! Alan wystawi go na najgorszego przeciwnika - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4012: Oskar nie oprze się swojej byłej? Zbliży się do Kai i swojego syna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4009 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Biały ponownie stanie do walki na nielegalnym ringu, organizowanym przez Alana. Jego determinacja i chęć udowodnienia swojej wartości sprawią, że da z siebie wszystko, zdobywając uznanie wśród widzów i organizatorów. Jednak sukces ten okaże się zgubny, gdyż Alan, widząc potencjał Białego, postanowi wykorzystać go do własnych celów.

Biały nie zda sobie sprawy, że jego triumf na ringu w 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przyciągnie uwagę niebezpiecznych ludzi, dla których walka to tylko sposób na zarobek, a zawodnicy są jedynie pionkami w ich grze.​

Alan wystawi Białego na najgroźniejszego przeciwnika w 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Alan zdecyduje się wystawić Białego na najgroźniejszego przeciwnika, jakiego do tej pory spotkał. Nie zważając na konsekwencje, Alan będzie kierował się własnymi ambicjami i chęcią zysku, nie bacząc na bezpieczeństwo swojego podopiecznego. Biały, choć początkowo nieświadomy zagrożenia, szybko zorientuje się, że jego przeciwnik to nie tylko doświadczony zawodnik, ale i bezwzględny brutal, dla którego walka to sposób na życie...

Biały stanie przed trudnym wyborem. W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie musiał zadecydować, czy kontynuować udział w nielegalnych walkach, narażając się na coraz większe niebezpieczeństwo, czy też zerwać wszelkie kontakty z Alanem i jego światem. Decyzja ta nie będzie łatwa, gdyż Biały zda sobie sprawę, że wycofanie się z tego środowiska może mieć poważne konsekwencje.

Biały odkryje mroczne tajemnice nielegalnych walk w 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Biały zacznie dostrzegać, że świat nielegalnych walk, do którego został wciągnięty przez Alana, skrywa wiele mrocznych tajemnic. Zacznie podejrzewać, że za organizacją walk stoją niebezpieczne osoby, które nie cofną się przed niczym, by osiągnąć swoje cele. W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Biały będzie musiał zdecydować, czy chce dalej uczestniczyć w tym niebezpiecznym procederze, czy też zdecyduje się na ucieczkę, ryzykując gniew Alana i jego wspólników.​