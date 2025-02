Pierwsza miłość. Kamil po śmierci Ani zaangażuje się w nielegalne walki! Pobity Biały straci kontrolę nad swoim życiem

Pierwsza miłość, odcinek 3963: Przerażający telefon Mateusza do Emilki! Obieca, że zajmie się Bartkiem w więzieniu. Zabije go? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Życie Kamila nigdy nie będzie takie samo?

Biały wmiesza się w niebezpieczny świat nielegalnych walk. Po śmierci Anki nic nie będzie takie samo. Tym bardziej, że odejście dziewczyny było nagłe i nie z jej winy. Dramaturgii całej sprawie dodaje fakt, że to interesy Melki (Ewa Jakubowicz) doprowadziły do szokującego zwrotu akcji i śmierci dziewczyny. To wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi bliskimi.

Kamil zaangażuje się w nielegalne walki w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że wiosenne odcinki "Pierwszej miłości" przyniosą nowe wyzwania dla Białego. Niestety nie chodzi o nową pracę, czy hobby. Wręcz przeciwnie, Kamil zaangażuje się w nielegalne walki, które sprowadzą na niego poważne kłopoty! To Alan wciągnie chłopaka w podejrzany świat... Sam sprawia problemy Kalinie (Magdalena Wieczorek) i Oskarowi (Filip Gurłacz), a będzie jeszcze gorzej. Alan wymyśli kiepski sposób na "zabawę" i zdobycie pieniędzy. Żądny adrenaliny Biały też zainteresuje się tematem.

Nowa dziewczyna w życiu Kamila?

Już niebawem w "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że Kamil ma szansę na kolejne uczucie. Jego rany po stracie Ani nie zdążą się zasklepić, ale już wiadomo, że pewna dziewczyna może zawrócić mu w głowie. Podczas jednej ze swoich walk Kamil pozna tajemniczą i szaloną Milenę. Zdradzamy, że nie jest to jej prawdziwe imię. Dziewczyna zaintryguje Białego, będzie głodna przygód i doznań. Wkrótce okaże się, że za tym pędem do życia na maksa skrywa się mroczna tajemnica.