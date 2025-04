Barwy szczęścia, odcinek 3178: Natalia wesprze Cezarego po wyjeździe Sofii z synem do Anglii. Nie zobaczą dziecka?

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To będzie kolejny test w związku Natalii i Cezarego. Ciąża Sofii, która początkowo udawała, że Czaruś nie jest synem Rawicza zaskoczyła wszystkich. Niemniej jednak, udało się dojść do porozumienia, a Bojko dostała wielkie wsparcie od zakochanej we wnuku Józefiny (Elżbieta Jarosik). Do tego stopnia, że nawet nie musi martwić się o dach nad głową i pracę. Rawiczowa dość mocno wtrąca się nad opiekę nad małym Czarkiem, ale zapewnia mu wszystko to, co najlepsze.

Cezary nie będzie zachwycony wyjazdem Sofii z Czarkiem z kraju

Mimo burzliwej relacji Cezarego z Sofią, ostatecznie doszli do względnego porozumienia. Bojko chyba wreszcie rozumie, że nie ma szans na miłość z byłym ukochanym, który wybrał Zwoleńską. Zresztą to Józefina była zwolenniczką pomysłu powrotu miłości syna z Sofią i to ona pchała kobietę w różne dziwne sytuacje.

Jak informowaliśmy, informacja o planowanym wyjeździe Sofii z małym Czarkiem do Anglii gruchnie podczas 1. urodzin chłopca. Impreza urodzinowa w stadninie zaszokuje Józefinę, bo to ona wpadnie w największą rozpacz, że nie będzie miała wnuka na co dzień. Sam Rawicz również nie zachwyci się pomysłem byłej partnerki. Zaniepokoją go wieści od Sofii, bo przecież jeśli wyjedzie do Wielkiej Brytanii, kontakt z synkiem znacznie się ukróci.

Natalia wesprze Cezarego w 3178 odcinku "Barw szczęścia"

Chociaż cała sprawa z wyjazdem Sofii powinna być Zwoleńskiej na rękę, ona pokaże klasę. Wesprze ukochanego w trudnym dla niego momencie. Teoretycznie powinna się cieszyć, że Sofia nie będzie dłużej mieszać się w jej sprawy, Józefina nie da rady dłużej wykorzystywać jej, by podjudzać Cezarego przeciwko prawniczce. Natalia zrozumie jednak, że wyjazd syna i jego matki do Anglii może być dla Rawicza bolesny. Stanie na wysokości zadania i wesprze ukochanego.