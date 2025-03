Barwy szczęścia, odcinek 3177: Cezary straci syna! Sofia wywiezie go do Anglii

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3177 odcinku "Barw szczęścia" odbędą się 1. urodziny małego Czarka, które oczywiście Józefina postanowi wyprawić z przytupem. I w tym celu zaprosi całą rodzinę do stadniny, gdzie wyprawi huczne przyjęcie na cześć swojego wnuka, na którym najbliżsi naturalnie się pojawią.

I dobrze, gdyż w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Sofia będzie miała im coś ważnego do powiedzenia i wybierze sobie na to właśnie urodziny swojego syna, podczas których kompletnie zaskoczy wszystkich! A zwłaszcza gospodarzy, z Józefiną i Cezarym na czele!

Sofia zdecyduje się wyjechać do Anglii z małym Czarkiem w 3177 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Sofia niespodziewanie oświadczy im, iż planuje wrócić z powrotem do Anglii, ale już z synkiem. I to będzie ogromny szok dla Rawiczów, a zwłaszcza Józefiny, gdyż wcześniej była kochanka Cezarego będzie się wzbraniać przed wyjazdem do Londynu na zjazd hodowców koni, a po powrocie do Polski, sama nagle będzie chciała się tam przenieść.

Czyżby w 3177 odcinku "Barw szczęścia" miało to związek z jej spotkaniem z dawnym partnerem Johnem (Jan Pyrek), które przywróci w niej radość życia, tuż po ostatecznym odrzuceniu przez Rawicza i patrzeniu jak nawet i jego matka układa sobie życie u boku Andrzeja (Leon Charewicz)? Bardzo możliwe, gdyż przecież już wtedy Bojko poczuje się straszliwie samotna, a zatem, gdy pojawi się szansa na nową miłość, to dziewczyna postanowi z niej skorzystać!

Czy Rawiczowie zgodzą się na wyjazd Bojko z synem w 3177 odcinku "Barw szczęścia"?

Co prawda, w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Bojko będzie miała zapewniony dach nad głową, pracę i pomoc w opiece nad Czarusiem tu na miejscu, ale nie będzie mieć miłości, której będzie tak samo spragniona jak Józefina czy Cezary. Oczywiście, będzie liczyć się z tym, że po wyjeździe nie będzie miała co liczyć na takie benefity, ale mimo to będzie gotowa zaryzykować.

Tylko czy w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowie się na to zgodzą, gdy dowiedzą się, że Sofia planuje odebrać im syna i wnuka? Czy Józefina i Cezary puszczą ją z małym Czarusiem do Anglii i pozwolą sobie stracić chłopca? Tego dowiemy się już niebawem!