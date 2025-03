Barwy szczęścia, odcinek 3163: Natalia i Cezary zamieszkają w nowym domu! Ich rodzina od razu się powiększy – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Oliwka i Tomasz znów razem? Kępski zrobi wszystko, by ją odzyskać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3163 - czwartek, 03.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3163 odcinku „Barw szczęścia” Natalia i Cezary zaczną nowe życie w nowym miejscu! Świeżo upieczeni małżonkowie wreszcie wprowadzą się do nowego domu i od razu zaczną nowy rozdział! A to dlatego, że niemal natychmiast ich rodzina się powiększy!

I wcale nie mowa tutaj o córce Zwoleńskiej, Lei, która oczywiście od razu także z nimi zamieszka, a synu Rawicza, Czarusiu, który w 3163 odcinku „Barw szczęścia” także się z nimi przeprowadzi do nowego domu! Ale co w tej sytuacji stanie się z jego matką Sofią, która do tej pory mieszkała z synem u Józefiny (Elżbieta Jarosik) i od niedawna i jej narzeczonym Andrzejem (Leon Charewicz)?

Sofia odda swojego syna Natalii i Cezaremu w 3163 odcinku „Barw szczęścia”!

Zdradzamy, że w 3163 odcinku „Barw szczęścia” Sofia odda Czarusia pod opiekę Natalii i Cezarego, gdyż sama zdecyduje się wyjechać z Józefiną do Londynu na zjazd hodowców koni, na co Rawiczowa będzie ją szczególnie namawiać. Tyle tylko, że wówczas pojawi się problem z Czarusiem.

I choć matka Cezarego zaproponuje, że może się nim zająć ojciec, to jednak początkowo Bojko nie będzie chciała się na to zgodzić i zostawić syna samego. Ale Józefina tak łatwo nie odpuści, przez co ostatecznie w 3163 odcinku „Barw szczęścia” Sofia jej ulegnie i zgodzi się przekazać Czarusia pod opiekę Rawicza i Zwoleńskiej.

Czaruś zostanie ze Zwoleńską i Rawiczem już na dobre w 3163 odcinku „Barw szczęścia”?

W 3163 odcinku „Barw szczęścia” Czaruś w końcu trafi do Natalii i Cezarego, choć Sofia wcale nie będzie z tego zadowolona! A to dlatego, iż zacznie podejrzewać Rawiczową o kolejną intrygę, tym razem wymierzoną bezpośrednio w nią. A mianowicie, Bojko zacznie się obawiać, że niedoszła teściowa i mąż chcą jej odebrać dziecko!

Tym bardziej, w perspektywie ślubu Zwoleńskiej i Rawicza i w 3163 odcinku „Barw szczęścia” ich nowego początku w nowym domu! Czy tak właśnie się stanie? Czy Czaruś zostanie z nimi już na dobre? A może jednak Sofia odbierze im syna? Tego dowiemy się już niebawem!