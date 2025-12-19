Barwy szczęścia, odcinek 3286: Agata nie będzie mogła się doczekać, by Asia zniknęła z ich domu. I tak się wkrótce stanie… - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-12-19 17:40

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata (Natalia Zambrzycka) ma za sobą stresujące chwile - nie pytając darczyńców o zgodę przekazała pieniądze ze zbiórki internetowej na kamper Halinie (Marta Zięba) i Omarowi (Kiril Denev). Będzie potrzebować trochę odpoczynku od rodziny – Asi (Anna Gzyra), Emila (Artem Malaszczuk) i Huberta (Marek Molak). Ale bratowa pokrzyżuje jej plany i postanowi zrezygnować z wyprawy do USA.

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Domostwo Pyrków wkrótce opustoszeje. Hubert już dawno zaplanował podróż za ocean – razem z Asią i Emilem - w odwiedziny do Marysi (Nina Szumowska), która już nie wróci do Polski.

Agata będzie chciała mieć dom tylko dla siebie w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zamiast być podekscytowaną wyjazdem do USA – aż na miesiąc – Asia nie tylko wcale nie będzie się cieszyć, ale jeszcze zacznie gorączkować. Niemal tuż przed wylotem powie bliskim, by pojechali bez niej. Hubert, chociaż stęskniony za córką, nie zaakceptuje takiej opcji i będzie raczej wolał, by wszyscy solidarnie zostali w domu (a te wszystkie poniesione koszty miesięcznej wyprawy?!). Ku radości Emila, który chce spędzić wakacje w Polsce z ukochaną Polą (Gabriela Szewczyk), ale rozpaczy Agaty – ona nie będzie mogła się doczekać chwili, kiedy wszyscy wreszcie sobie pojadą.

Asia nie będzie chciała lecieć do Stanów w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agata przyzna, że już od jakiegoś czasu widzi, jak Sokalska denerwuje się wyjazdem, a wtedy Asia wszystko im wyjaśni:

- Nie wyjazdem, tylko lotem. Nawet teraz, jak o tym mówimy, to mnie ściska w żołądku.

Asia doda jeszcze, że jej gorączka nie wynika z zakażenia, tylko jest rezultatem awiofobii. Agata machnie ręką. Stwierdzi, że w takim razie mogą lecieć, nie zdając sobie sprawy z tego, jak paraliżujący lęk wyzwala awiofobia. Zdziwi się więc, kiedy bratowa obwieści, że nigdzie nie poleci.

Barwy szczęścia odc. 3226. Agata (Natalia Zambrzycka), Asia (Anna Gzyra)
20 zdjęć

