Barwy szczęścia, odcinek 3343: Grażyna i Patryk będą mieli dziecko? Od razu zabierze się do działania - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3343 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3343 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosny Tomek (Jakub Sokołowski) skonfrontuje się z Patrykiem i otwarcie zapyta, jakie ma zamiary wobec Grażyny. Zainteresowanie Kępskiego mocno zaskoczy Jezierskiego, ale chłopak da mu jasno do zrozumienia, że na poważnie myśli o jego byłej kochance, co równie prędko i jej udowodni po rozmowie z jej dawnym partnerem.

- Wiąże nas wspólna przeszłość - wyjaśni Tomek, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Patryk zapyta, co go tak ciekawi Grażyna.

- No... Byliście parą w liceum. Wszystkimi byłymi dziewczynami tak się interesujesz? - zakpi z niego Jezierski.

- Ona zasługuje na szacunek - uświadomi mu Kępski, opowiadając o tym w 3343 odcinku "Barw szczęścia", jak ogromną rolę odegrała Wiracka w jego życiu i tłumacząc, że po prostu nie chciałby, aby ktoś ją skrzywdził.

- Wiem - podsumuje Patryk.

Patryk po konfrontacji z zazdrosnym Tomkiem złoży Grażynie poważną deklarację w 3343 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3343 odcinku "Barw szczęścia" Patryk spotka się z Grażyną i opowie jej o swoim spotkaniu z Tomkiem. I choć Jezierski od razu przejrzy Kępskiego, to Wiracka szybko zacznie go uspokajać, w związku z czym rozmowa szybko przejdzie w końcu i na ich temat!

- Nie zgadniesz, kto się na mnie zaczaił przed szkołą - zacznie Patryk.

- Wianuszek zakochanych uczennic z kółka historycznego? - zażartuje Grażyna.

- Nie. Tomek - wyprowadzi ją z błędu Jezierski, tłumacząc, że wypytywał go nie tylko o nią, ale i o nich, co wyda mu się szczególnie dziwne.

- Czemu dziwne? Wiele razem przeszliśmy. O co innego mogłoby mu chodzić? - zdziwi się Wiracka.

- Moim zdaniem chodzi o to, że... stara miłość nie rdzewieje - wyzna jej ukochany, na co starsza kochanka od razu go wyśmieje, przypominając mu, że Tomek jest przecież w "szczęśliwym" związku z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), przez co i on odetchnie z ulgą - À propos szczęścia. Pozwól, że teraz skupimy się na własnym...

W tym momencie w 3343 odcinku "Barw szczęścia" Jezierski czule obejmie ukochaną i wyzna jej, jak dobrze czuje się u jej boku - tak, jak zawsze chciał. Wiracka potraktuje jego wyznanie jako poważną deklarację i dobrze, bo o to właśnie będzie chodzić Patrykowi.

- Bezpieczny i zakochany... I chciałbym, żeby to trwało długo - szepnie jej Patryk.

- To deklaracja? - zapyta go Grażyna, na co on przytkanie.

Wiracka jeszcze nie będzie gotowa na dziecko z Jezierskim w 3343 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale na tym w 3343 odcinku "Barw szczęścia" Patryk nie poprzestanie! Jezierski postanowi pójść za ciosem i wyznać ukochanej, iż marzy, aby mieć z nią wspólny dom, założyć rodzinę i mieć dziecko, na co i Grażyna nie powie mu "nie"!

- Ja bym w każdym razie chciał - wyzna jej Jezierski i gdy zaproponuje, aby postarali się o dziecko, to Wiaracka otwarcie przyzna, że choć nie myślała o tym, aby ponownie zostać matką, to na szczęście nie jest na to jeszcze za stara.

I tym wyznaniem w 3343 odcinku "Barw szczęścia" od razu podpali Jezierskiego, który niezwłocznie postanowi zabrać się do działania. Jednak Wiracka szybko ostudzi jego zapał, bo aż tak szybko nie będzie na to jeszcze gotowa! Ale w przyszłości, kto wie!

- To co? Jedziemy do mnie czy do ciebie? - zapyta napalony Patryk.

- Nie rozpędzaj się tak - ostudzi go Grażyna.

36