Barwy szczęścia, odcinek 3293: Celina wyda ostatnie pieniądze na poszukiwania Łukasza. Wyznaczy nagrodę za pomoc – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3293 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Łukasz powiedział Celinie, że chętnie na nowo podejmie się zleceń detektywistycznych. Zwłaszcza że nie grożą mu już wybuchy zazdrości ze strony Agnieszki (Katarzyna Tlałka). Dodał, że tęskni za nocnymi obserwacjami i kontuzjami – słowem, za adrenaliną.

Obietnica Celiny w 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia poprosi Celinę o spotkanie w sprawie zaginionego Łukasza. Brońska nic nie będzie o nim wiedzieć, a w dodatku zacznie czuć się winna jego zniknięcia. Zacznie sobie wyrzucać, że zaakceptowała jego prośbę o współpracę i że prosiła go o pomoc. Obieca Górce, że uczyni wszystko, by znaleźć tatę Ksawerego.

Celina wyznaczy nagrodę w 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zostanie ustalone miejsce ostatniego logowania telefonu komórkowego Łukasza. Będzie to Mińsk Mazowiecki, gdzie śledczy znajdą porzucony samochód Zdzisia (Zbigniew Buczkowski). Odcinek 3293 serialu „Barwy szczęścia” nie przyniesie żadnego przełomu. Poszukiwania Łukasza będą jeszcze intensywniejsze, lecz nie przyniosą żadnego rezultatu. Kiedy o jego zaginięciu dowiedzą się Weronika (Maria Świłpa) i Błażej (Piotr Ligienza), razem z Radomirem (Łukasz Wójcik) włączą się do policyjnego śledztwa. A Celina, przekonana o tym, że to ona jest winna temu, co spotkało Sadowskiego, ustanowi specjalną nagrodę za jakiekolwiek wieści o nim. Nie będzie szczędzić grosza. Zniknięcie Łukasza uświadomi jej, jak bardzo za nim tęskni...