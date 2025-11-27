Barwy szczęścia, odcinek 3278: Brutalne, ostatnie słowa Łukasza do Agnieszki. Nie zostawi jej cienia nadziei - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3278 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kolejny odcinek z wątkiem Agnieszki i Łukasza i kolejna kłótnia. W 3278. odcinku znowu pójdzie na noże, a podłożem scysji będzie jej zazdrość. Kasia (Katarzyna Glinka) pocieszy Agnieszkę, że może jeszcze nie wszystko stracone, więc spróbuje porozmawiać z nim przez telefon, ale Sadowski nie będzie miał czasu na rozmowę z nią. Jego ton będzie chłodny i oschły.

Leczenie poniewczasie - odcinek 3278 serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka zapowie Łukaszowi, że znalazła sposób na to, jak ich ocalić - terapię. Okaże się jednak, że on nie jest już zainteresowany żadnym ratunkiem. Odpowie jej, że jako związek już nie istnieją.

Łukasz powie dość w 3278. odcinku „Barw szczęścia"

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszkę przerażą słowa Łukasza. Będzie myśleć, że – jak zwykle – awantura rozejdzie się po kościach. Ale nie. Tak nie będzie, a Sadowski jeszcze na koniec dobije ją trzeźwym podsumowaniem ich relacji:

- Od początku mamy same kryzysy, obrywam ciągle za nieswoje winy. Jestem wykończony. Nie chcę już dłużej tego ciągnąć. To koniec.

A więc rzeczywiście już po wszystkim… Jak teraz mają wyglądać ich relacje? Ksawerego (Bartosz Gruchot) od początku dziwił związek ojca z „ciocią Agnieszką”, ale się przyzwyczaił, choć mówił, że to „dziwne”. Chłopiec znów będzie musiał się przyzwyczajać do nowej sytuacji. A Czesław (Marian Jaskulski)? Był bardzo przeciwny wiązaniu się córki z byłym mężem jej siostry, ale w końcu się z tym pogodził. On też pewnie będzie skonsternowany...

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl