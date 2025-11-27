Barwy szczęścia, odcinek 3278: Agnieszka postanowi się leczyć. Ale będzie już za późno – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-11-27 15:22

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" zazdrosna Agnieszka (Katarzyna Tlałka) znowu zacznie ciosać Łukaszowi (Michał Rolnicki) kołki na głowie, sugerując mu niewierność. Dojdzie do kolejnej awantury. Kiedy emocje nieco opadną, siostra Kasi (Katarzyna Glinka) uzna, że przesadziła i pójdzie się do niej wypłakać. Potem wpadnie na pomysł, jak uleczyć ich związek z Sadowskim, ale on nie będzie już tym zainteresowany.

„Barwy szczęścia" odcinek 3278 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia" we Włocławku Agnieszka znalazł w samochodzie Łukasza paragon za benzynę z włoskiej stacji, kiedy rzekomo był na kongresie wydawców w Szwajcarii… Sadowski nie chciał niczego wyjaśniać – działał wtedy przecież na prośbę Celiny (Orina Krajewska) transportującej Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski – a ona zaczęła go podejrzewać o wznowienie romansu z Brońską.

Agnieszka znowu przesadzi w odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia"

Problemy w relacji z Agnieszką nałożą się na inne kłopoty Łukasza. Zawodowe - Kornel (Jakub Bohosiewicz) zwolnił go ze stanowiska redaktora naczelnego „Szoku” – i prywatne, ponieważ kolejne wydawnictwo, już piąte z kolei, odrzuciło jego ofertę książki. Stąd wynikły problemy finansowe i kiedy najpierw Iza (Agnieszka Warchulska) zadzwoniła pytając o pieniądze na wakacje Paulinki (Lena Jastrzębska), a potem Kasia (Katarzyna Glinka) przyszła po prośbie w sprawie Ksawerego (Bartosz Gruchot), zrzedła mu mina. Dlatego kolejne niesnaski z Agnieszką będą kroplą, która przeleje czarę jego goryczy w tym związku. A ona w 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia" znowu się z nim pokłóci. Tak bardzo, że pójdzie się wypłakać do siostry.

- Raz mi się wydaje, że przesadzam, a za chwilę, że jednak nie mogę mu ufać i że jest coś na rzeczy... z nim i tą całą Celiną – powie Kasi o swoim braku zaufania do Łukasza. Jednocześnie zaznaczy:

- Zależy mi na nim. Bardzo.

Górka powie jej, że może nie jest jeszcze za późno na naprawę złej sytuacji i Agnieszka wyciągnie telefon, by zadzwonić do Sadowskiego. On jednak oschle odpowie, że nie ma czasu rozmawiać:

- Jestem zajęty, pracuję. Porozmawiamy może wieczorem... Muszę kończyć.

Za późno na terapię - odcinek 3278 serialu „Barwy szczęścia"

Agnieszka przemyśli najnowszą scysję i podejmie kroki. W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia", kiedy po pracy Łukasz wróci do domu, przeprosi go i stwierdzi, że problem da się wyleczyć. Terapią, którą już załatwiła dla nich obojga:

- Znalazłam terapeutę, on nam pomoże.

Okaże się jednak, że na leczenie jest już za późno.

- Nas już nie ma – powie dosadnie Sadowski.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia, odcinek 3278. Agnieszka (Katarzyna Tlałka), Łukasz (Michał Rolnicki)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3276: Mateuszek bardzo źle zniesie rozstanie z areszto…
Barwy szczęścia. Tak przebiegnie rozwód Kasi i Łukasza