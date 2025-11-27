Barwy szczęścia, odcinek 3278: Agnieszka postanowi się leczyć. Ale będzie już za późno – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3278 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia" we Włocławku Agnieszka znalazł w samochodzie Łukasza paragon za benzynę z włoskiej stacji, kiedy rzekomo był na kongresie wydawców w Szwajcarii… Sadowski nie chciał niczego wyjaśniać – działał wtedy przecież na prośbę Celiny (Orina Krajewska) transportującej Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski – a ona zaczęła go podejrzewać o wznowienie romansu z Brońską.

Agnieszka znowu przesadzi w odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia"

Problemy w relacji z Agnieszką nałożą się na inne kłopoty Łukasza. Zawodowe - Kornel (Jakub Bohosiewicz) zwolnił go ze stanowiska redaktora naczelnego „Szoku” – i prywatne, ponieważ kolejne wydawnictwo, już piąte z kolei, odrzuciło jego ofertę książki. Stąd wynikły problemy finansowe i kiedy najpierw Iza (Agnieszka Warchulska) zadzwoniła pytając o pieniądze na wakacje Paulinki (Lena Jastrzębska), a potem Kasia (Katarzyna Glinka) przyszła po prośbie w sprawie Ksawerego (Bartosz Gruchot), zrzedła mu mina. Dlatego kolejne niesnaski z Agnieszką będą kroplą, która przeleje czarę jego goryczy w tym związku. A ona w 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia" znowu się z nim pokłóci. Tak bardzo, że pójdzie się wypłakać do siostry.

- Raz mi się wydaje, że przesadzam, a za chwilę, że jednak nie mogę mu ufać i że jest coś na rzeczy... z nim i tą całą Celiną – powie Kasi o swoim braku zaufania do Łukasza. Jednocześnie zaznaczy:

- Zależy mi na nim. Bardzo.

Górka powie jej, że może nie jest jeszcze za późno na naprawę złej sytuacji i Agnieszka wyciągnie telefon, by zadzwonić do Sadowskiego. On jednak oschle odpowie, że nie ma czasu rozmawiać:

- Jestem zajęty, pracuję. Porozmawiamy może wieczorem... Muszę kończyć.

Za późno na terapię - odcinek 3278 serialu „Barwy szczęścia"

Agnieszka przemyśli najnowszą scysję i podejmie kroki. W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia", kiedy po pracy Łukasz wróci do domu, przeprosi go i stwierdzi, że problem da się wyleczyć. Terapią, którą już załatwiła dla nich obojga:

- Znalazłam terapeutę, on nam pomoże.

Okaże się jednak, że na leczenie jest już za późno.

- Nas już nie ma – powie dosadnie Sadowski.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl