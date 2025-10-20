Barwy szczęścia, odcinek 3249: Teraz to Agnieszka będzie układać życie Łukaszowi. Jej pomysły tylko go wkurzą - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-10-20 13:21

W odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka (Katarzyna Tlałka) zrobi Łukaszowi (Michał Rolnicki) to, co on wcześniej uczynił jej. Sadowski ze zdumieniem dowie się, że powiedziała Kasi (Katarzyna Glinka), iż on przeprowadzi się z Warszawy do Włocławka, by z nią zamieszkać. Taki plan obmyśli jej siostra dla siebie i jej byłego męża. Tyle że Łukasza w ogóle nie zapyta o zdanie…

„Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Agnieszki i Łukasza w serialu „Barwy szczęścia" to częste kłótnie i podejrzenia – z jej strony – o zdrady. Sadowski już zarzucał jej zazdrość, którą nazwał urojeniami.

Agnieszka straci zaufanie do Łukasza w odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz podejmie spontaniczną decyzję opuszczenia redakcji i pojechania do Włocławka. Tylko dlatego, że Agnieszka wyśle mu kilka zalotnych zdjęć z przymierzalni w sklepie. Wyda polecenie Błażejowi (Piotr Ligienza), by go zastąpił. We Włocławku, po spacerze w lesie, Agnieszka znajdzie w jego samochodzie paragon za benzynę ze stacji w Brindisi. Kupioną w czasie, gdy rzekomo był w Szwajcarii… Łukasz odmówi tłumaczeń, a ona zacznie podejrzewać, że zdradza ją z Celiną (Orina Krajewska).

W odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz dowie się, że ma mieszkać we Włocławku

Fala problemów dosłownie zaleje Łukasza. Będzie je miał zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kornel (Jakub Bohosiewicz) zwolni go z pracy, kiedy przekona się, że nie może mu dłużej ufać. Wtedy Sadowski postanowi powrócić do pomysłu, jaki miał, kiedy wyrzuciła go ze swojej agencji detektywistycznej Celina. Znowu zamarzy o napisaniu bestsellerowej powieści, zainspirowanej swoim romansem z Agnieszką. Ona jednak zacznie mu okazywać chłód, mając za złe, że zataja przed nią kontakty z Brońską. I ją i Łukasza przesłucha Kodur (Oskar Stoczyński), podejrzewając oboje o to, że maczali palce w porwaniu Andrzeja (Leon Charewicz) w Dubaju. Do tego w odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" dziennikarz ze zdumieniem usłyszy od Kasi, że jego miejsce jest we Włocławku. To właśnie powie jej siostra – że to on wyprowadzi się z Warszawy, by zamieszkać razem z nią. Cóż, teraz to Sadowski przekona się, jak to jest, kiedy ktoś nie pytając o zdanie mebluje komuś życie… On już wcześniej usiłował to zrobić Agnieszce.

Barwy szczęścia, odcinek 3252. Łukasz (Michał Rolnicki), Agnieszka (Katarzyna Tlałka)
10 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3238: Śliczna Janka będzie chciała poderwać Mariusza! …
Barwy szczęścia. Tak przebiegnie rozwód Kasi i Łukasza