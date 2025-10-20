Barwy szczęścia, odcinek 3249: Teraz to Agnieszka będzie układać życie Łukaszowi. Jej pomysły tylko go wkurzą - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Agnieszki i Łukasza w serialu „Barwy szczęścia" to częste kłótnie i podejrzenia – z jej strony – o zdrady. Sadowski już zarzucał jej zazdrość, którą nazwał urojeniami.

Agnieszka straci zaufanie do Łukasza w odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz podejmie spontaniczną decyzję opuszczenia redakcji i pojechania do Włocławka. Tylko dlatego, że Agnieszka wyśle mu kilka zalotnych zdjęć z przymierzalni w sklepie. Wyda polecenie Błażejowi (Piotr Ligienza), by go zastąpił. We Włocławku, po spacerze w lesie, Agnieszka znajdzie w jego samochodzie paragon za benzynę ze stacji w Brindisi. Kupioną w czasie, gdy rzekomo był w Szwajcarii… Łukasz odmówi tłumaczeń, a ona zacznie podejrzewać, że zdradza ją z Celiną (Orina Krajewska).

W odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz dowie się, że ma mieszkać we Włocławku

Fala problemów dosłownie zaleje Łukasza. Będzie je miał zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kornel (Jakub Bohosiewicz) zwolni go z pracy, kiedy przekona się, że nie może mu dłużej ufać. Wtedy Sadowski postanowi powrócić do pomysłu, jaki miał, kiedy wyrzuciła go ze swojej agencji detektywistycznej Celina. Znowu zamarzy o napisaniu bestsellerowej powieści, zainspirowanej swoim romansem z Agnieszką. Ona jednak zacznie mu okazywać chłód, mając za złe, że zataja przed nią kontakty z Brońską. I ją i Łukasza przesłucha Kodur (Oskar Stoczyński), podejrzewając oboje o to, że maczali palce w porwaniu Andrzeja (Leon Charewicz) w Dubaju. Do tego w odcinku 3249. serialu „Barwy szczęścia" dziennikarz ze zdumieniem usłyszy od Kasi, że jego miejsce jest we Włocławku. To właśnie powie jej siostra – że to on wyprowadzi się z Warszawy, by zamieszkać razem z nią. Cóż, teraz to Sadowski przekona się, jak to jest, kiedy ktoś nie pytając o zdanie mebluje komuś życie… On już wcześniej usiłował to zrobić Agnieszce.