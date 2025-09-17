Barwy szczęścia, odcinek 3216: Łukasz podejmie ryzyko dla Celiny. Wystarczy jeden jej telefon i zrobi to, co będzie chciała – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Celina ponownie nawiąże kontakt z Łukaszem. Będzie zachwycony!

Celina i Łukasz rozstali się w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia” długo wydawało się, że Celina i Łukasz będą razem szczęśliwi. Ona jednak czuła, że w jego sercu wciąż tkwi Kasia (Katarzyna Glinka). Potem okazało się, że Sadowski zdradza ją z Agnieszką (Katarzyna Tlałka). Tego było już dla niej za wiele. Rozstali się i Brońska zwolniła go ze swojej agencji detektywistycznej. Dobrze zrobiła, bo traktował ją tylko jako nagrodę pocieszenia – wykorzystał ją.

Łukasz z radością spełni prośbę Celiny w 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina, niechętnie, zadzwoni do Łukasza z Dubaju:

- Dzwonię, bo potrzebuję pomocy.

- No to musisz być pod ścianą. Cieszę się! Po tym, co się między nami wydarzyło… - zacznie Sadowski wyraźnie ucieszony próbą nawiązania kontaktu przez dawną kochankę.

- Nie chcę o tym rozmawiać!

- Przepraszam…

- Jesteś sam? Utknęłam za granicą, a mam w Polsce otwarte zlecenie, którego realizacja jest za dwa dni i akurat nikt nie może mnie wspomóc, więc pytanie – czy ty dałbyś radę wyjść na chwilę z gabinetu redaktora naczelnego i cyknąć parę fotek?

W tej chwili da się słyszeć głos muezzina wzywającego z minaretu na modlitwę i Łukasz bardzo się tym zainteresuje:

- Gdzie ty jesteś?

- Na wakacjach… - stwierdzi wymijająco Brońska.

- Rozumiem, że nie możesz powiedzieć.

- To co? Bierzesz to zastępstwo?

- No wezmę!

- Dzięki! Wyślę ci wszystkie informacje w mailu. Ratujesz mi skórę. Muszę lecieć!

Telefon Celiny podwójnie ucieszy Sadowskiego – ponieważ zadzwoni Celina i dlatego, że będzie mógł znowu wskoczyć w buty detektywa.