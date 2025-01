Barwy szczęścia, odcinek 3126: Skrzywdzona Celina zwolni Łukasza z pracy. Przez romans z Agnieszką może stracić wszystko

„Barwy szczęścia" odcinek 3126 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Celina i Łukasz zbliżyli się do siebie intymnie, ale ich relacja się nie pogłębiła. Sadowski zaproponował jej wspólne wakacje z nim i Ksawerym (Bartosz Gruchot) w Barcelonie, ale jego oferta została odrzucona. Po aresztowaniu Kasi (Katarzyna Glinka) Celina nie zaoferowała pomocy w opiece nad chłopcem – nie chciała podzielić się obowiązkami w pracy.

W 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka dowie się o Celinie i nie będzie zachwycona

W 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w rozmowie z Agnieszką na temat Celiny Łukasz nazwie ich związek „relacją bez zobowiązań” i „układem”, przyjaźnią pozbawioną uczuć. Tyle że łączył tych „przyjaciół” przecież seks... Agnieszkę zrażą te rewelacje. Wczuje się w sytuację Brońskiej, bo sama przecież została porzucona. Dlatego zdecyduje się na powrót z dziećmi do Włocławka. Będzie chciała spokojnie pomyśleć o sobie i Sadowskim. Łukasz natomiast postanowi ostatecznie zerwać z Celiną ich „układ”.

W 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina zwolni Łukasza

W 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz wypełni obietnicę złożoną Agnieszce i spotka się z Celiną. Ona już będzie jednak wiedzieć, co się wydarzyło na Mazurach. Cóż, będzie ich widzieć razem i jest detektywką… Do tego bardzo rozczarowaną zachowaniem kochanka, które nazwie „grą na dwa fronty”. Łukasz zdecyduje, że nie będzie owijał w bawełnę i wyzna, że zakochał się w Agnieszce, a jego relacja z Celiną prędzej czy później i tak by się skończyła. Przykre słowa… Świadczące o tym, że Łukasz wykluczył możliwość zakochania się w Brońskiej. Celina postanowi trzymać fason i szybko przejdzie do rzeczy:

- Dobra, w sumie masz rację. Mieliśmy układ i żadne z nas nie jest drugiemu nic winne. Zamykamy ten etap. Oboje zaczynamy pisać kolejny rozdział. Bez siebie. Prywatnie i zawodowo. Tak będzie lepiej dla nas obojga.

Łukasz mocno się zdziwi, kiedy Celina zagra tak radykalnie. Zostanie przez nią najzwyczajniej w świecie zwolniony z pracy w agencji. To będzie oznaczało spore tarapaty. Będzie bezrobotny, a kiedy romans z Agnieszką wyjdzie na jaw, trzeba się będzie z niego tłumaczyć – Kasi i Ksaweremu.

