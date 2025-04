Barwy szczęścia, odcinek 3166: Romeo będzie chodził głodny! Borys domyśli się prawdy, kiedy usłyszy jego rozmowę z matką – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3166 - wtorek, 08.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo od razu przypadł Grzelakom do gustu. I nie tylko im – szybko zawojował rówieśników w szkole. Zdobył wielkie, odwzajemnione zainteresowanie Ewy, czym wzbudził zazdrość Eweliny.

Głodny Romeo w 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo wpadnie z Witkiem do jego domu, by poznać jego ojca. Marek (Marcin Perchuć) zaproponuje gościowi tradycyjne polskie danie i chłopakowi zaświecą się oczy, ale kumpel od razu powie, że muszą już lecieć i zjedzą na mieście. Spotkają się z Ewą i Eweliną, która będzie chciała coś zjeść – lody, owoce morza albo kuchnię polsko-włoską… Bianchi stwierdzi, że nie jest głodny. Pójdą jednak na jakiś obiad, bo Ewelina zacznie naciskać. Romeo nic nie zje, rzekomo nie przyzwyczaił się jeszcze do polskich godzin posiłków i nic go nie zainteresowało w menu. Po powrocie do domu zapyta Borysa, czy jest coś do jedzenia. Grzelak przytaknie i powie:

- Tylko nie mów mi, że chodziłeś na głodniaka cały dzień!

- Jakoś tak wyszło…

Borys przygotuje Romeo spaghetti z pesto z rukoli, jakie zrobiła Aldona (Elżbieta Romanowska). Chłopak pochłonie pełen talerz w kilka sekund, a kiedy Grzelak zaproponuje dokładkę, od razu się zgodzi. Potem zadzwoni do Romeo mama i ta rozmowa, kontynuowana w jego pokoju, da Borysowi do myślenia.

- Gdybym nie potrzebował, to bym nie prosił. Zupełnie nic nie możesz mi dać? Tak, musiałem. Chociaż raz chciałem mieć coś fajnego. Nie wiem, cokolwiek, ile masz...

Biedny Romeo w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo nadal nie będzie miał pieniędzy. Zacznie więc sprzedawać jedzenie, jakie dostanie od Grzelaków z ich sklepu.