Barwy szczęścia, odcinek 3184: Mariusz zdemaskuje Szymańskiego! Dotrze do ważnego świadka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3184 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3184 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz postanowi rozmówić się z kolegą Leszka, który w jego obecności znów zaatakuje Kasię, która wróci z kochankiem i synem do Brzezin. Tym bardziej, że Ksawery stanie się świadkiem ich rozmowy, w trakcie której młody Szymański przyzna im się do pobicia ojca, które nastąpiło tuż po jego potrąceniu przez Sadowską!

Oczywiście, młody Sadowski od razu powie o tym swojej matce i jej nowemu partnerowi, a Karpiuk natychmiast postanowi to zweryfikować. Szczególnie, że to będzie mogło oznaczać 1. A mianowicie oczyszczenie Kasi z zarzutów, czego w 3184 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz za wszelką cenę postanowi dowieść!

Kolega Szymańskiego niemal wsypie się przed Mariuszem w 3184 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3184 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk spotka się z Mateckim, który będzie nie tylko kolegą młodego Szymańskiego, ale także i strażakiem, dzięki czemu i on będzie miał z nim dobre stosunki. Mariusz postanowi podejść chłopaka, wypytując go o relację Leszka z ojcem i jak podaje swiatseriali.interia.pl zrobi to tak skutecznie, że znajomy niemal go przed nim wsypie.

- Stary to był kawał dziada. Dziwne, że Leszek z nim tyle wytrzymał, zanim... - zacznie odpowiadać Matecki, ale w ostatniej chwili w 3184 odcinku "Barw szczęścia" się powstrzyma. Jednak dla rolnika to i tak już będzie wystarczająco dużo, aby powiadomić o sprawie prowadzącego śledztwo Majaka (Łukasz Borkowski)!

Karpiuk zawiadomi o wszystkim Majaka w 3185 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3185 odcinku "Barw szczęścia" Majak niezwłocznie zjawi się na miejscu, gdzie sam także przesłucha Mateckiego. Tyle tylko, że funkcjonariuszowi kolega młodego Szymańskiego już bezpośrednio potwierdzi, że Leszek faktycznie przyznał im się do pobicia ojca!

I wówczas policjant wraz z technikami uda się do domu Szymańskich, gdzie wspólnie zaczną szukać na to dowodów! I zdradzamy, że w 3186 odcinku "Barw szczęścia" je znajdą, gdyż Majak zdecyduje się zatrzymać syna zmarłego Szymańskiego i go przesłuchać, ale już w zupełnie innym charakterze, dzięki czemu Kasia, Mariusz i Ksawery będą mogli w końcu odetchnąć z ulgą! A to dlatego, że to już nie Sadowska będzie główną podejrzaną w sprawie śmierci Szymańskiego!