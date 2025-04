Barwy szczęścia, odcinek 3184: Kodur nie uwierzy synowi Kasi i zrezygnuje ze śledztwa w sprawie śmierci Szymańskiego

Barwy szczęścia, odcinek 3186: To on zabił Szymańskiego. Policja znajdzie dowody zbrodni w domu Szymańskich w Brzezinach - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Tylko Marek powita Iwonę z Wioletką po powrocie do Polski. Olga i Witek zlekceważy ich przyjazd - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan zdemaskowany przez Gabrysię zacznie ją nachodzić! Będzie błagał, by go nie odtrącała - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3184 - wtorek, 06.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia ulegnie namowom Mariusza (Rafał Cieszyński) i Ksawerego i wróci do Brzezin, by niemal od razu stanąć oko w oko z młodym Szymańskim przed sklepem, dokąd pójdzie z Ksawerym. Leszek zapowie jej złowieszczo w 3183. odcinku serialu „Barwy szczęścia", że chodzenie po wsi źle się może dla niej skończyć. Potem dojdzie do utarczki między nim a Mateckim (Daniel Antoniewicz) i teraz jemu zagrozi, że „oberwie” jak „jego stary”.

Kasia nie wróci do więzienia dzięki Ksaweremu w 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia”, kiedy kłótnia Szymańskiego z Mateckim przybierze na sile, Ksawery usłyszy, jak Leszek krzyknie, że go „załatwi tak jak ojca (Jacek Grondowy)”, którego gwałtownie odepchnął na ścianę. Powie o tym Kasi i Mariuszowi, który nazajutrz odwiedzi Mateckiego i usłyszy, że relacje w rodzinie Szymańskich były złe i że Leszek i tak bardzo długo wytrzymał z ojcem.

Kodur umyje ręce w sprawie Kasi i Szymańskiego w 3184. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia"po rewelacjach, jakie usłyszy Ksawery, Kasia pojedzie do komendy i poprosi o rozmowę z Kodurem. Opowie mu o przechwałkach Szymańskiego, zasłyszanych przez jej syna. Marcin stwierdzi, że gdyby te słowa opisywały rzeczywiste zdarzenia, to stanowiłyby zwrot w sprawie, ale:

- To zeznanie dziecka, a dzieci czasem konfabulują.

Zaskoczona Kasia odpowie na to, że Ksawery nie jest już dzieckiem i nie zmyśliłby tego, co usłyszał. Po czym Kodur zdziwi ją jeszcze bardziej zapowiadając, że już nie będzie prowadził sprawy jej i Szymańskiego.

- Ale zawiadomienie przyjmuję i nadamy sprawie oficjalny bieg – obieca i wyda polecenie Majakowi (Łukasz Borkowski), by sprawdził Mateckiego. Dowie się, że nie jest to kryształowo czysty mieszkaniec Brzezin. Pojedzie do niego w odwiedziny.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl