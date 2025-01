Barwy szczęścia, odcinek 3109: Zmowa wsi przeciw Kasi i Mariuszowi. Obwołają ich mordercami

„Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sąsiedzi Mariusza są przeciw niemu, sądząc, że to on zabił Szymańskiego (Jacek Grondowy). Aresztowana Kasia może liczyć na prawną opiekę Natalii (Maria Dejmek), ale już wie, że nie będzie mogła opuścić aresztu za kaucją po złożeniu zeznań. Ostatecznie zacznie żałować, że związała się z Mariuszem...

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nikt w Brzezinach nie będzie chciał pomóc zebrać z pola rzepak Mariusza

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" rolnicy z Brzezin będą przeciw Mariuszowi, poinformowani przez Majaka (Łukasz Borkowski), że z Kasią - oboje niezależnie od siebie - przyznali się do tego, że potrącili Szymańskiego. Ale wdowa po nim nie da wiary w ich zeznania. Łukasz i Borys zaopiekują się gospodarstwem Mariusza. Trzeba będzie zebrać jego ekologiczne uprawy rzepaku, by się nie zmarnowały. Tylko że nikt we wsi nie będzie chciał pomóc. Brzezinianie nawet nie będą chcieli rozmawiać z Łukaszem. Sadowski z Borysem wymyślą, by porozmawiać z sąsiadką Borowską (Dorota Piasecka) i zapytać ją o pracowników sezonowych. Będą również musieli znaleźć klucze – do domu i budynków gospodarczych.

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia i Mariusz zostaną w Brzezinach uznani za morderców

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" na bramie wjazdowej do budynków gospodarczych Karpiuka jego sąsiedzi powieszą napis „Mordercy".

- Zaczyna się - stwierdzi Borys.

Nagonka rolników na Mariusza przybierze na sile tak, że Celina (Orina Krajewska) będzie musiała zorganizować ochronę gospodarstwa Karpiuka. Zwłaszcza że będzie je nachodził syn Szymańskiego, domagając się od boga ducha winnego Łukasza odszkodowania za śmierć swojego ojca. Bez niego ukradnie traktor Mariusza.

