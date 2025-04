Barwy szczęścia, odcinek 3182: Ostatnie pożegnanie Henryka! Na pogrzebie Kępskiego dojdzie do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Kępscy będą szykować się do ostatniego pożegnania Henryka, który umrze w swoim własnym domu! Zdradzamy, że to Tomasz odnajdzie zmarłego ojca, gdy zjawi się u niego tuż po tym, jak ten wymieni zamki, przez co Wanda nie będzie mogła dostać się do środka po swoje dokumenty, potrzebne do znalezienia nowej pracy.

Tyle tylko, że w środku zastanie martwego Kępskiego, dokładnie tak jak wcześniej przewidzi Grażyna, która ostrzeże go, że jeśli nic nie zrobi, to w końcu dojdzie do tragedii. I niestety właśnie tak się stanie, gdyż przybyłe na miejsce służby stwierdzą zgon seniora, a policja rozpocznie śledztwo w sprawie śmierci Henryka, którego najbliżsi pożegnają już w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

Kolejny cios spadnie na Kępskich na pogrzebie Henryka w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Wanda i Tomasz będą szykować się na pogrzeb Henryka, ale bez Wiktora, który wciąż będzie odmawiał udziału w uroczystości. W przeciwieństwie do Oliwki, która zjawi się na cmentarzu, aby wesprzeć swojego kochanka, z którym po swojej wyprowadzce od niego dalej będzie się spotykać, ale w tajemnicy przed jego matką.

Ale w 3182 odcinku "Barw szczęścia" już przestanie się ukrywać i zjawi się u Kępskich, aby być w tym czasie z Tomaszem. I w takim składzie najbliżsi Henryka udadzą się na cmentarz, gdzie niestety spadnie na nich kolejny i potężny cios...

Owdowiała Wanda odwróci się od rodziny w 3182 odcinku "Barw szczęścia"!

A tuż po powrocie z niego w 3182 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się i następny, gdy po uroczystości do byłego kochanka wpadnie Grażyna. A to dlatego, że wdowa po zmarłym Henryku nie zniesie widoku jego dawnej ofiary, z którą na dodatek jej mąż miał dziecko. Tym bardziej, że właśnie ono będzie głównym podejrzanym w sprawie jego śmierci, gdyż przecież Wiktor będzie miał motyw, a na dodatek zniknie w tym samym dniu, co umrze Henryk.

I to sprawi, że w 3182 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nie wytrzyma i ją zaatakuje, bo choć sama będzie miała ogromny żal do Kępskiego za to wszystko, co jej zrobił, to nie aż do takiego stopnia, aby go zabijać. Kępska wygarnie Wirackiej, a gdy Tomasz stanie w jej obronie, to dostanie się od niej i jemu, gdyż wtedy matka niespodziewanie odwróci się i od niego. Mimo iż do tej pory mogła liczyć wyłącznie na niego!