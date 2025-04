Barwy szczęścia usunięte ramówki! Nie będzie nowych odcinków w kwietniu i maju

Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia nie będzie chciała szukać ojca Emila. Nawet po to, by syn mógł polecieć do Stanów

Dlaczego nie ma 3175 odcinka „Barw szczęścia” w poniedziałek 21.04.2025 roku i 3182 odcinka "Barw szczęści" w czwartek 1.05.2025 roku o 20.05 w TVP2?

Widzowie „Barw szczęścia” będą musieli uzbroić się w podwójną cierpliwość, gdyż nie dość, że nie zobaczą premierowego 3175 odcinka swojego ulubionego serialu w poniedziałek 21.04.2025 roku o 20.05 w TVP2, to jeszcze podzielą ten los w czwartek 1.05.2025 roku!

Wszystko przez to, że w tych dniach stacja zdecydowała się na nagłe zmiany w swojej ramówce, w efekcie której aż dwukrotnie nie znalazła miejsca dla „Barw szczęścia”! Podobnie z resztą jak konkurencyjna stacja TVN, która także w tych samych dniach nie pokaże premierowych odcinków „Na Wspólnej”!

Z czego zatem to wynika, skoro w przypadku „M jak miłość” i „Na sygnale” stanie się tak wyłącznie przy tym 1 terminie?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowych odcinków 3175 i 3182 „Barw szczęścia”?

TVP2 nie pokaże premierowych 3175 i 3182 odcinków „Barw szczęścia” o 20.05 na swojej antenie z uwagi na 2 święta, które w tym czasie wypadną! W pierwszym przypadku z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny, a w 2 na Święto Pracy.

I z tych względów stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której w poniedziałek 21.04.2025 roku wylecą z niej wszystkie seriale Telewizji Polskiej, a więc nie tylko „Barwy szczęścia”, ale i „M jak miłość”, „Na sygnale” czy poprzedzające je „Kulisy M jak miłość”, gdyż w czasie ich normalnej emisji TVP2 pokaże melodramat „Wichry miłości”, który rozpocznie się już o godzinie 20 i potrwa aż do 22.25.

Z kolei w czwartek 1.05.2025 roku znikną wyłącznie „Barwy szczęścia”, gdyż tego dnia stacja emituje właśnie wyłącznie je. I w tym czasie zaproponuje talent show „The Voice Kids”, który rozpocznie się o 20 i skończy się także dopiero po 22.20. Ale spokojnie, gdyż więcej zmian nie będzie!

Kiedy będzie można zobaczyć 3175 i 3182 odcinki „Barw szczęścia” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów „Barw szczęścia” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 3175 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą już we wtorek 22.04.2025 roku o 20.05 w TVP2! Wtedy do normalnej emisji wrócą także premierowe odcinki „Barw szczęścia” i M jak miłość”, jak i „Kulisy M jak miłość”.

Z kolei kolejny 3182 odcinek „Barw szczęścia”, który także wyleci z ramówki zobaczą już również kolejnego dnia w piątek 2.05.2025 roku o 20.05 w TVP2!

Ale jeśli ktoś nie będzie mógł się już ich doczekać i będzie chciał zobaczyć je wcześniej, to z pewnością będą one dostępne wcześniej na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do nich będzie musiał zapłacić. A jeśli nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać do ich normalnej emisji w TVP2!

A gwarantujemy, że warto, gdyż w obu odcinkach emocji nie zabraknie! W 3175 odcinku „Barw szczęścia” w wątkach rodzeństwa Pyrków i ich partnerów – Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) oraz Huberta (Marek Molak) i Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), przyjaciół Wójcików – Darka (Andrzej Niemyt), Karola (Jan Wieczorkowski) i Gabrysi (Marta Juras), a także młodych absolwentów z jej szkoły!

Z kolei w 3182 odcinku „Barw szczęścia” u Kępskich – Tomasza (Jakub Sokołowski), Wandy (Maja Barełkowska) i Wiktora (Grzegorz Kestranek), a także Złotych – Marka (Marcin Perchuć), Krystyny (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki).

I co najważniejsze, ta zmiana wystąpi wyłącznie dwukrotnie, gdyż od nowego tygodnia maja „Barwy szczęścia” będą emitowane już normalnie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku o 20.05 w TVP2!