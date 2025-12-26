Barwy szczęścia, odcinek 3296: Mariusz przyzna się Kasi do zdrady z Janką! Rozstaną się? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zdecyduje się na szczerość względem Kasi! Tym bardziej po wymówkach ze strony Borowskiej (Dorota Piasecka), która rankiem nakryje Jankę, wymykającą się z jego domu po wspólnej nocy, którą spędzą goli w jego łóżku! Sąsiadka od razu pomyśli, że Karpiuk zdradził Sadowską.

Szczególnie, iż sama będzie świadkiem tego, jak rolnik będzie zabawiał się z Dąbrowską w trakcie malowania remizy, która szybko przerodzi się w wesołą i mocno zakrapianą imprezę! Seniorka stanowczo stanie po stronie Kasi, czym da mu do myślenia! Do tego stopnia, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz postanowi tego dłużej przed nią nie ukrywać!

Mariusz opowie Kasi, jak popłynął z Janką w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Kasia już zdąży wrócić do Brzezin po swojej rozmowie z Ksawerym (Bartosz Gruchot) o zaginięciu Łukasza (Michał Rolnicki), w której wesprze ją nie narzeczony, a siostra Agnieszka (Katarzyna Tlałka). I choć początkowo Mariusz nic jej nie powie, to pod wpływem Borowskiej, w końcu zdecyduje się wyznać ukochanej prawdę.

Mimo iż sam tak naprawdę nie będzie wiedział, czy ją zdradził, gdyż nie będzie pamiętał tego, co stanie się zeszłej nocy. Jednak w 3296 odcinku "Barw szczęścia" i tak postanowi powiedzieć Kasi, iż spędził ją z Janką w swoim łóżku. Szczególnie, w perspektywie ich zbliżających się rodzinnych wakacji w Grecji z Ksawerym!

Sadowscy wyjadą z Brzezin bez Karpiuka w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz będzie mógł o nich zapomnieć, bo jego słowa mocno zszokują Kasię! Do tego stopnia, że już w kolejnym odcinku znów wyjedzie z jego gospodarstwa z Ksawerym, ale już bez niego! I choć Sadowska raczej nie powie synowi, co tak naprawdę się stało i czemu Karpiuk z nimi nie jedzie, to jej podejścia to nie zmieni!

I w efekcie w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk znów zostanie w Brzezinach sam! Ale oczywiście, nie na długo, gdyż równie prędko znów napatoczy mu się na głowę Dąbrowska...