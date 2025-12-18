Barwy szczęścia, odcinek 3294: Ksawery straci ojca! Kasia z Agnieszką nie zdołają ukryć przed nim zaginięcia Łukasza

"Barwy szczęścia" odcinek 3294 - środa, 14.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3294 odcinku "Barw szczęścia" Kasia w końcu zdecyduje się porozmawiać z Ksawerym o Łukaszu! Tym bardziej, że zaginionego Sadowskiego nie będzie już od kliku dni, przez co jego była żona już dłużej nie zdoła ukrywać jego nieobecności przed ich synem. Zwłaszcza, że w poszukiwania detektywa już nie tylko włączy się Celina (Orina Krajewska) czy policja, ale także i dziennikarze z "Szoku", gdy nawet Kodurowi (Oskar Stoczyński) nie uda się odnaleźć kolegi!

Zdradzamy, że po zaangażowaniu do sprawy policji, Marcinowi uda się namierzyć ostatnie logowanie Łukasza w Mińsku Mazowieckim, gdzie od razu podejdzie. Ale na miejscu znajdzie jedynie jego pożyczony samochód od Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), niestety bez Sadowskiego! I wówczas już wszyscy rozpoczną intensywne i głośne poszukiwania detektywa, na które w 3294 odcinku "Barw szczęścia" Kasia postanowi przygotować i ich syna!

Rozemocjonowana Kasia nie będzie w stanie wytłumaczyć synowi, co stało się z Łukaszem w 3294 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3294 odcinku "Barw szczęścia" sama będzie w emocjach, gdyż ogromnie będzie przeżywać zaginięcie ojca swojego dziecka. I nic dziwnego, gdyż Łukaszowi naprawdę będzie grozić poważne niebezpieczeństwo, gdyż wraz z Celiną zajdę za skórę naprawdę groźnym gangsterom, którym uniemożliwią ogromny przerzut narkotyków!

Ale na szczęście, w 3294 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie w tym sama, gdyż będzie mogła liczyć na wsparcie Agnieszki, która mimo rozstania z Łukaszem, z pewnością również będzie się o niego martwić, gdyż przecież będzie go kochać. I stąd na pewno będzie miała ogromny żal do Celiny, która jak sama przyzna się Kasi, we wszystko go wpakuje! Dlatego to jednak Sadowska zdecyduje się porozmawiać z synem.

Ksawery zacznie umierać z niepokoju o zaginionego ojca w 3294 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3294 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła ukryć napięcia, przez co Ksawery od razu domyśli się, że za nagłym zniknięciem ojca stoi coś więcej niż jak będzie tłumaczyć mu matka. I niestety nie będzie to nic dobrego, z czego i ona zda sobie sprawę. I stąd od razu tak mocno zacznie się martwić o swojego ojca, dokładnie tak samo jak i jego byłe kochanki!

Czy w 3294 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery straci ojca już na dobre? A może Łukasza jednak uda się jeszcze odnaleźć? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!