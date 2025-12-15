Barwy szczęścia, odcinek 3280: Szokująca reakcja Czesława na rozstanie Agnieszki i Łukasza! Od początku wiedział, że im nie wyjdzie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Czesław przyjdzie do Warszawy bez wcześniejszej zapowiedzi. Zarzeczny postanowi wziąć udział w zakończeniu roku szkolnego swojego wnuka, dlatego tuż przed nim zjawi się w mieszkaniu Kasi, gdzie będzie już także i Łukasz, który także postanowi uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tyle tylko, że młody Sadowski postanowi udać się na nie sam, co z kolei jego dziadek zdecyduje się wykorzystać, aby porozmawiać sobie z jego ojcem, który dopiero co zakończy związek z jego kolejną córką, Agnieszką.

- No to może w sam raz. My sobie w tym czasie porozmawiamy z Łukaszem - zarządzi Czesław, czym w pierwszej chwili przerazi Łukasza.

Do tego stopnia, że w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie gotowy nawet uciec, gdy Kasia postanowi wyjść wraz z synem, aby im nie przeszkadzać. Oczywiście, Sadowski także zaproponuje im swoje towarzystwo, ale syn i była żona z niego nie skorzystają i zostawią go z Zarzecznym sam na sam!

- No to co? Pogadamy? - zapyta go Zarzeczny.

- Spróbujmy, no - zgodzi się coraz bardziej zaniepokojony Sadowski.

Tak Czesław zareaguje na rozstanie Agnieszki i Łukasza w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3280 odcinku "Barw szczęścia" zupełnie niepotrzebnie, gdyż Czesław nie będzie miał do Łukasza żadnych pretensji, czym kompletnie go zszokuje. Szczególnie, iż Sadowski będzie świadomy tego, że nie wyjdzie mu z jego drugą córką i to nawet mu tą bliższą, która była u jego boku przez całe życie. Ale właśnie z tego względu, Zarzeczny go zrozumie!

- Wiesz, Agnieszka to jest w końcu twoja córka. Zrozumiałbym, gdybyś był we mnie wściekły - uzna Łukasz.

- Pretensjami to ja już dość narozrabiałem - stwierdzi gorzko Czesław, po czym jeszcze go zapewni - Nie, nie, nie mam żalu do ciebie.

- Dziękuję, doceniam to, naprawdę - wyzna Sadowski.

Zwłaszcza, iż od początku w 3280 odcinku "Barw szczęścia" będzie czuł, że ich związek nie wyjdzie. Tym bardziej, że będzie znał Agnieszkę jak nikt inny i to właśnie w niej będzie widział problem, a nie w Łukaszu, czym już do reszty go zszokuje! Do tego stopnia, że nawet sam Sadowski stanie w obronie jego córki!

- Czułem, że tak będzie - zdradzi mu Zarzeczny.

- Słuchaj, po prostu nam mi nie wyszło, no. Różnica charakterów i no nie mogliśmy tego na początku wiedzieć - wyjaśni mu Łukasz.

- No, a ja wiedziałem - przyzna Czesław.

- Rzeczywiście, na początku miałeś do nas trochę pretensji. No trudno o tym zapomnieć - uśmiechnie się Sadowski.

- Chodziło mi wtedy o Agnieszkę raczej, ale to zupełnie nie miało sensu. Ona jest silną kobietą. Poradzi sobie - podsumuje jej ojciec.

Zachowanie Zarzecznego zszokuje Sadowskich w 3280 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, tuż po powrocie do mieszkania w 3280 odcinku "Barw szczęścia" Kasia od razu zainteresuje się, jak poszła Łukaszowi rozmowa z ojcem jej i Agnieszki. Tym bardziej, że i ona już będzie wiedzieć, że jej były mąż zakończył ich związek. Dlatego po wyjściu Czesława z Ksawerym na lody, od razu wypyta o nią Sadowskiego. I zszokuje się dokładnie tak samo jak on!

- No to jak ci poszło z Czesławem? Dostało ci się? - zainteresuje się Kasia.

- Właśnie chodzi o to, że nie miał do mnie żadnych pretensji, rozumiesz? Żadnych. No i to było bardzo dziwne - powie jej Łukasz, czym w 3280 odcinku "Barw szczęścia" mocno zaskoczy i ją!