Barwy szczęścia, odcinek 3280: Koniec Agnieszki i Łukasza! Już dłużej nie wytrzyma i zostawi ją za namową Bruna

"Barwy szczęścia" odcinek 3280 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu zakończy swój związek z Agnieszką! Sadowski już dłużej nie wytrzyma niekontrolowanej chorobliwej zazdrości swojej ukochanej o Celinę, z którą znów na dobre zacznie współpracować po swoim zwolnieniu z "Szoku" i po problemach nie tylko samym pisaniem, ale i ewentualnym wydaniem swojej książki. Szczególnie, że będzie jej przeszkadzać nawet to, że znów jest detektywem, gdyż ona będzie widzieć w tym tylko jedno - Brońską. Mimo iż, że przy najbliższym zleceniu zacznie działać sam!

Zdradzamy, że w 3275 odcinku "Barw szczęścia" kolejną sprawą, jaką podejmie się Łukasz będzie pomoc Zdzisiowi (Zbigniew Buczkowski), który zostanie nagle obrabowany po wyjściu z banku. Oczywiście, Sadowski postanowi się tym zająć, co już nie spodoba się Agnieszce, a gdy zacznie kontynuować swoje śledztwo, to już doprowadzi to do ich kolejnej kłótni. Nie mówiąc już o tym, co stanie stanie, gdy swoje wsparcie zaoferuje mu Celina, bo siostra Kasi znów wybuchnie zazdrością!

Bruno doradzi nieszczęśliwemu Łukaszowi, aby rozstał się z Agnieszką w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

I to tak ostrą, że w 3276 odcinku "Barw szczęścia" nie spędzi już tej nocy u Łukasza, a u swojej siostry, bo już naprawdę przesadzi. Szczególnie, że tym razem bardzo ostro pokłóci się ze swoim ukochanym, czego szybko zacznie żałować. Ale na to będzie już za późno, bo Sadowski będzie miał już serdecznie dość jej zachowania, z czego zwierzy się Brunowi! Przyjaciel da Stańskiemu jasno do zrozumienia, że od dłuższego czasu już nie jest szczęśliwy z Agnieszką, na co w odpowiedzi usłyszy, że powinien się z nią rozstać, co mocno weźmie do siebie!

Ale oczywiście, najpierw w 3278 odcinku "Barw szczęścia" postanowi skupić się na pracy. Szczególnie, że przystanie na wsparcie Celiny, która nie tylko pomoże mu rozwiązać sprawę złodziei bankowych, ale także i ich zatrzymać, gdyż wspólnie przeprowadzą kolejną sprawną akcję, jednak już w asyście policji! Aczkolwiek ponownie zakończoną sukcesem, co sprawi Łukaszowi dużo frajdy w ostatnim tak trudnym czasie i skłoni do podjęcia najważniejszej decyzji!

Sadowski w końcu zakończy swój związek z chorobliwie zazdrosną Agnieszką w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3280 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski już ostatecznie postanowi rozstać się z Agnieszką, gdyż dłużej już po prostu nie będzie w stanie jej znieść. Szczególnie, że już nic nie będzie go przy niej trzymało, przez co nie będzie miał już siły walczyć o ten związek i w końcu definitywnie zdecyduje się odpuścić! Tyle tylko, że nie przyjdzie mu tego zakomunikować wyłącznie jej!

A to dlatego, że w 3280 odcinku "Barw szczęścia" w grę wejdą także jej najbliżsi - jej siostra, a jego była żona Kasia, czy ich ojciec Czesław (Marian Jaskulski), który przecież ogromnie go polubił! Do tego stopnia, że traktował go nawet lepiej jak własną córkę! Czy z tego względu, zrozumie on jego decyzję i nie będzie miał do niego żalu? A może jednak zachęci do walki o Agnieszkę? Szczególnie, że tak prędko nie wróci on po ich rozmowie z powrotem do Włocławka tylko zostanie u Kasi, czym także zirytuje Agnieszkę! Ale w jakim celu? Przekonamy się już niebawem!