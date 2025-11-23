Barwy szczęścia, odcinek 3276: Mariusz odda Ksawerego pod nieobecność Kasi! Od razu wyczuje, co robił z Janką - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wreszcie wróci z Warszawy do Brzezin, gdzie pod swoją nieobecność zostawi Ksawerego pod opieką Mariusza. I jak podaje swiatserialilinteria.pl szybko tego pożałuje, gdyż odkryje, że jej ukochany wcale nie zajął się jej synem! A wręcz przeciwnie, gdyż nie dość, że nie odwiezie go do szkoły, to jeszcze sam się nim nie zajmie, tylko odda go pod opiekę Janki, która dopiero co zacznie u niego studenckie praktyki!

- Pozwoliłem mu na wagary. Janka go uczy gwizdania na źdźbłach trawy - wyjaśni jej Mariusz, po czym w 3276 odcinku "Barw szczęścia" już będzie miał wracać na pole, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - W sezonie na wsi wszystko jest w biegu...

Kasia wyczuje zapach Janki na koszulce Mariusza w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3276 odcinku "Barw szczęścia" stęskniona Sadowska go zatrzyma! Kasia mocno przyciągnie swojego ukochanego do siebie i go przytuli, po czym wyczuje od niego zapach Janki! I od razu zażąda od niego wyjaśnień! Tym bardziej, iż przejdzie jej przez myśl, co mógł robić pod jej nieobecność z Dąbrowską i zechce mieć jasność.

- Czym ty pachniesz? - wypali Kasia, po czym zacznie go obwąchiwać.

W tym momencie w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk wyjaśni swojej ukochanej, iż ma na sobie koszulkę, którą kilka dni wcześniej pożyczył Jance, gdy jego koledzy oblali ją wodą w trakcie pracy. Mariusz nie chciał, aby dziewczyna pracowała w mokrych ciuchach i się przeziębiła, dlatego oddał jej swoja odzież, którą ona przed oddaniem mu wyprała.

- Wyprała w jakimś swoim proszku. Ale nieźle pachnie - zaśmieje się Karpiuk, ale szybko dostrzeże, że Sadowskiej wcale nie jest do śmiechu, przez co szybko doda - Jak chcesz, mogę zmienić koszulkę...

Sadowska zruga Karpiuka za niedopilnowanie Ksawerego w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Kasia w 3276 odcinku "Barw szczęścia" uda, że ją to nie interesuje i szybko wróci do tematu Ksawerego. Sadowska zruga swojego ukochanego za to, że pozwolił jej synowi nie iść do szkoły, a gdy dowie się, że to właściwie on go przekabacił, to nieco i tu spuści z tonu!

- Jeszcze nie ma końca roku szkolnego... - przypomni mu Sadowska.

- Oceny ma już wystawione. A tu jest szczęśliwy i cały dzień na świeżym powietrzu - weźmie go w obronę Mariusz.

- Przekabacił cię dokumentnie - zauważy Kasia.

I to w 3276 odcinku "Barw szczęścia" postanowi wykorzystać Mariusz, aby przekabacić i ją! Zdradzamy, że Karpiuk zaproponuje Kasi, aby już na dobre z nim zamieszkała w Brzezinach i nie musiała więcej kursować między wsią, a Warszawą. A tym samym martwić się o swojego syna, o którego także zadba, a także jego zażyłość z Janką, która w oczach Sadowskiej będzie naprawdę niebezpieczna, bo ukochana rolnika bez trudu dostrzeże, że Dąbrowska się w nim zakochała. I choć dla Mariusza i tak będzie liczyć się tylko ona, to jej zazdrość mocno mu się spodoba! Szczególnie, że nieco zlekceważy Jankę i nie zauważy jej umizgów!

- Ale jak chcesz, to możesz być trochę zazdrosna, bo to mnie kręci - wyzna jej ukochany.