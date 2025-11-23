Barwy szczęścia, odcinek 3276: Mariusz odda Ksawerego pod nieobecność Kasi! Od razu wyczuje, co robił z Janką - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-11-23 11:55

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) w końcu wróci z Warszawy do Brzezin i dozna szoku, gdy okaże się, że pod jej nieobecność Ksawerym (Bartosz Gruchot) zajmowała się Janka (Oliwia Drożdżyk)! Ale to wcale nie będzie koniec zaskoczeń, gdyż Sadowska równie szybko wyczuje jej zapach i na koszulce Karpiuka! I w 3276 odcinku "Barw szczęścia" od razu zażąda od swojego ukochanego wyjaśnień! Szczególnie, iż będzie przekonana, że rolnik coś przed nią ukrywa! Czy będzie mieć rację? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wreszcie wróci z Warszawy do Brzezin, gdzie pod swoją nieobecność zostawi Ksawerego pod opieką Mariusza. I jak podaje swiatserialilinteria.pl szybko tego pożałuje, gdyż odkryje, że jej ukochany wcale nie zajął się jej synem! A wręcz przeciwnie, gdyż nie dość, że nie odwiezie go do szkoły, to jeszcze sam się nim nie zajmie, tylko odda go pod opiekę Janki, która dopiero co zacznie u niego studenckie praktyki!

- Pozwoliłem mu na wagary. Janka go uczy gwizdania na źdźbłach trawy - wyjaśni jej Mariusz, po czym w 3276 odcinku "Barw szczęścia" już będzie miał wracać na pole, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - W sezonie na wsi wszystko jest w biegu...

Kasia wyczuje zapach Janki na koszulce Mariusza w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3276 odcinku "Barw szczęścia" stęskniona Sadowska go zatrzyma! Kasia mocno przyciągnie swojego ukochanego do siebie i go przytuli, po czym wyczuje od niego zapach Janki! I od razu zażąda od niego wyjaśnień! Tym bardziej, iż przejdzie jej przez myśl, co mógł robić pod jej nieobecność z Dąbrowską i zechce mieć jasność.

- Czym ty pachniesz? - wypali Kasia, po czym zacznie go obwąchiwać.

W tym momencie w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk wyjaśni swojej ukochanej, iż ma na sobie koszulkę, którą kilka dni wcześniej pożyczył Jance, gdy jego koledzy oblali ją wodą w trakcie pracy. Mariusz nie chciał, aby dziewczyna pracowała w mokrych ciuchach i się przeziębiła, dlatego oddał jej swoja odzież, którą ona przed oddaniem mu wyprała.

- Wyprała w jakimś swoim proszku. Ale nieźle pachnie - zaśmieje się Karpiuk, ale szybko dostrzeże, że Sadowskiej wcale nie jest do śmiechu, przez co szybko doda - Jak chcesz, mogę zmienić koszulkę...

Sadowska zruga Karpiuka za niedopilnowanie Ksawerego w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Kasia w 3276 odcinku "Barw szczęścia" uda, że ją to nie interesuje i szybko wróci do tematu Ksawerego. Sadowska zruga swojego ukochanego za to, że pozwolił jej synowi nie iść do szkoły, a gdy dowie się, że to właściwie on go przekabacił, to nieco i tu spuści z tonu!

- Jeszcze nie ma końca roku szkolnego... - przypomni mu Sadowska.

- Oceny ma już wystawione. A tu jest szczęśliwy i cały dzień na świeżym powietrzu - weźmie go w obronę Mariusz.

- Przekabacił cię dokumentnie - zauważy Kasia.

I to w 3276 odcinku "Barw szczęścia" postanowi wykorzystać Mariusz, aby przekabacić i ją! Zdradzamy, że Karpiuk zaproponuje Kasi, aby już na dobre z nim zamieszkała w Brzezinach i nie musiała więcej kursować między wsią, a Warszawą. A tym samym martwić się o swojego syna, o którego także zadba, a także jego zażyłość z Janką, która w oczach Sadowskiej będzie naprawdę niebezpieczna, bo ukochana rolnika bez trudu dostrzeże, że Dąbrowska się w nim zakochała. I choć dla Mariusza i tak będzie liczyć się tylko ona, to jej zazdrość mocno mu się spodoba! Szczególnie, że nieco zlekceważy Jankę i nie zauważy jej umizgów!

- Ale jak chcesz, to możesz być trochę zazdrosna, bo to mnie kręci - wyzna jej ukochany.

