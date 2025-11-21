Barwy szczęścia, odcinek 3276: Kasia ostrzeże Mariusza przed Janką! Nie doceni jej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wróci do Brzezin, gdzie pod jej nieobecność Janka mocno zbliży się do Mariusza, z którym już nie tylko będzie współpracować, ale także i spożywać wspólne posiłki. Dąbrowska będzie korzystać z każdej okazji, aby wkupić się w łaski rolnika. I choć on będzie jej ulegał, gdyż nie będzie podejrzewał jej niecnych zamiarów, to jednak nie przekroczy żadnej granicy, gdyż w jego sercu wciąż będzie tylko Sadowska!

Do tego stopnia, że w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zaproponuje jej nawet, aby w końcu z nim zamieszkała w Brzezinach i nie musiała kursować w tą i z powrotem do Warszawy! Jednak Kasia zda sobie sprawę, że logistycznie będzie to nieco trudne z uwagi nie tylko na jej pracę, ale i szkołę i ojca Ksawerego (Bartosz Gruchot), Łukasza (Michał Rolnicki). Ale rolnik i na to znajdzie rozwiązanie. Czy wówczas Sadowska się zgodzi?

Kasia ujawni Mariuszowi zamiary zakochanej w nim Janki w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kasię zaczną niepokoić bliskie relacje Mariusza z Janką. Szczególnie, że nie ujdzie jej uwadze, że Dąbrowskiej ewidentnie zależy na czymś więcej niż tylko pomocy rolnikowi i zaliczeniu praktyk studenckich. I z tego względu postanowi Karpiuka przed nią ostrzec! Zwłaszcza, że on nie będzie widział w niej żadnego zagrożenia, bo wciąż będzie ona dla niego młodszą siostrą jego byłej narzeczonej!

- Nawet miła ta Janka... I widać, że się zna na rolnictwie - zacznie Kasia.

- Tak. To dobry dzieciak… - potwierdzi Mariusz.

Ale Kasia w 3276 odcinku "Barw szczęścia" będzie ją widzieć zupełnie inaczej i w tym postanowi uświadomić i rolnika, czym nieco go zaskoczy. Szczególnie, iż nawet przez myśl mu nie przejdzie, że mógł spodobać się i Jance. Mimo tych wszystkich gestów, jakie Dąbrowska będzie robić w jego kierunku i do jakich w tej sytuacji jeszcze będzie zdolna!

- No... nie taki dzieciak. Poza tym ładna. A do tego mocno w ciebie zapatrzona… - uświadomi go ukochana.

- Naprawdę? - dopyta zaskoczony rolnik.

- Zakochana dziewczyna to nie żarty… - ostrzeże go Sadowska.

Jak zachowa się Karpiuk względem Dąbrowskiej w 3276 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz weźmie te rady do serca i zacznie uważać na Jankę? A może w ogóle się od niej zdystansuje, aby nie przepłacić tego związkiem z Kasią? I jak w tej sytuacji zachowa się Sadowska? Czy pod wpływem zagrożenia ze strony Dąbrowskiej w 3276 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się jednak zamieszkać z Karpiukiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!